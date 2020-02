L’étrange absence de Josep Pedrerol à la tête de «El Chiringuito» et «Jugones»

‘El Chiringuito de Jugones’ surpris lors de son émission du 18 février lorsque son présentateur emblématique, Josep Pedrerol, n’est pas apparu à l’écran. Son absence et le manque d’explication de la part de son remplaçant, Juanfe Sanz, l’un des collaborateurs du rassemblement de football de MEGA, ont révolutionné les réseaux sociaux. Comme l’émission a été diffusée avec un naturel total, la perplexité des spectateurs a augmenté et plus encore dans le cas d’une date importante comme le match aller des huitièmes de finale entre l’Atlético de Madrid et Liverpool.

Josep Pedrerol, dans «Le Chiringuito de Jugones»

Le présentateur avait fait sa dernière apparition dans ‘Jugones’ le même jour où il avait dit au revoir avec une normalité totale jusqu’à la nuit et à aucun moment il n’y avait d’indication ou de mention d’une éventuelle victime. Pour plus d’inri, le 19 février, le chauffeur de l’émission d’actualités sportives de laSexta a également raté son travail et encore une fois son remplaçant, en l’occurrence Guillermo Moreno, n’a pas non plus fourni d’explications. Bien sûr, à la fin du programme a appelé le public de «El Chiringuito» ce mercredi et, jeudi, à prochain épisode de “Jugones” “sûrement déjà avec Josep“.

Au-delà de son absence à la télévision, le présentateur a été actif dans ses réseaux sociaux les dernières heures. Sur Twitter, il a continué à partager des nouvelles et des opinions sur le sport roi avec une normalité totale. Parmi les tweets du pilote du programme, il y avait une vidéo curieuse dans laquelle un bébé s’est calmé en écoutant l’hymne de la Ligue des champions.

Le maire de Madrid, signature possible

Pendant ce temps, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a inauguré un terrain de football à Sanchinarro mardi dernier et est devenu viral pour avoir frappé un garçon à la tête en lançant un penalty. En dehors de ces images, le conseiller a partagé une autre vidéo, qui le laisse dans un meilleur endroit, dans lequel il donne plusieurs touches au ballon. Profitant du commentaire d’un des collaborateurs du programme sportif MEGA, l’ancienne collégiale Rafa Guerrero, Il a perdu tout intérêt à visiter l’espace présenté par Josep Pedrerol: “Quoi de moins qu’une visite”. Le présentateur a de nouveau parlé sur Twitter pour inviter officiellement Almeida. Le maire s’assiéra-t-il bientôt au rassemblement de «El Chiringuito»?

