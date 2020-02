Pour la plupart d’entre nous, un nom de famille est quelque chose avec lequel nous sommes nés ou que nous recevons au mariage, et nous n’y réfléchissons pas vraiment. Souvent, nous considérons notre nom de famille comme une définition de qui nous sommes ou une représentation de nos racines familiales, et la majorité des gens dans le monde ne pourraient probablement pas imaginer avoir un nom de famille différent.

Comme nous le savons, les membres de la famille royale ont tendance à faire les choses à leur manière, même en ce qui concerne les noms. D’une part, certains membres de la famille ont deux ou trois prénoms. Bien que nous sachions que son nom complet est Elizabeth Alexandra Mary, nous ne connaissons peut-être pas le nom de famille du monarque au pouvoir. Voici l’étrange raison pour laquelle la reine Elizabeth a dû choisir son nom de famille.

Comment les royals obtiennent-ils leurs noms de famille?

Reine Elizabeth | Chris Jackson – Piscine WPA / .

Bien qu’ils soient généralement appelés simplement «famille royale», il s’avère qu’ils ont un processus assez unique en ce qui concerne le choix des noms de famille. Comme le souligne MentalFloss, les membres de la famille royale sont à peu près la famille la plus célèbre du monde entier, donc ce n’est pas comme s’ils avaient besoin d’utiliser le nom de famille pour se distinguer des autres.

C’est pourquoi ils sont souvent connus sous des noms territoriaux, ou autrement «Windsor». Par exemple, le prince William et le prince Harry ont tous deux utilisé le nom de famille de «Pays de Galles» pendant qu’ils servaient dans l’armée.

Le prince William et Kate, les deux aînés de la duchesse de Cambridge, le prince George et la princesse Charlotte, utilisent le nom de famille de «Cambridge» à l’école. À la naissance de la reine Elizabeth, on lui a donné le nom de famille de «Windsor», qui a été choisi par George V pour la première fois en 1917.

Quel est le nom de famille de la reine maintenant?

La plupart des gens la connaissent comme «sa majesté», «la reine» ou «la reine Elizabeth», mais ne nous arrêtons-nous jamais pour réfléchir à son nom complet? Il s’avère que la reine et le prince Philip portent le nom de famille de «Mountbatten-Windsor». Ils ont pris ce nom de famille en 1960, et c’est ce qu’ils ont connu depuis.

L’étrange raison pour laquelle la reine Elizabeth a choisi son nom de famille

Elle est la plus haute reine royale, il n’est donc pas surprenant que la reine Elizabeth puisse avoir le nom de famille qu’elle souhaite. Alors, quelle est l’étrange raison pour laquelle elle a dû choisir son nom de famille?

Elle et le prince Philip l’ont fait comme un moyen de se démarquer du reste de la famille royale. Nous savons d’où vient le nom «Windsor», mais quelle est l’histoire derrière le nom de famille «Mountbatten»?

C’est le nom de famille de la mère du prince Philip, qui prit le nom en 1947 lorsqu’il devint officiellement citoyen britannique. Avant cela, le prince Philip était un prince de Grèce et du Danemark. Mais quand il s’est marié dans la famille royale britannique, il a dû renoncer à ces titres.

L’histoire des noms de famille de la reine Elizabeth, ainsi que les noms de famille que tous les membres de sa famille utilisent, est assez déroutant – mais c’est pour une bonne raison. Bien qu’il puisse sembler étrange que sa majesté ait pu choisir son propre nom de famille, ce que peu de gens font, elle l’a fait pour respecter ce en quoi elle croyait et voulait pour elle-même, son mari et ses descendants directs.