“Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince” sera diffusé sur CBS

Il va pleuvoir pourpre sur CBS: le réseau diffusera le concert spécial Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince plus tard cette année.

Le programme mettra en vedette des hommages musicaux de Beck, Common, Alicia Keys, John Legend, Coldplay’s Chris Martin, Usher, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, HER, Juanes, Mavis Staples, St.Vincent et Susanna Hoffs . De plus, les collaborateurs / amis de Prince, Sheila E., The Revolution et Morris Day and the Time se produiront ensemble.

Le concert sera enregistré le mardi 28 janvier au Los Angeles Convention Center, avec des billets actuellement en vente sur AXS.com.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Le drame de science-fiction pour adolescents de Hulu Utopia Falls fera ses débuts avec les 10 épisodes le vendredi 14 février. La série de musique et de danse se déroulera dans un avenir pas trop lointain, au milieu des ruines calcinées de la Terre, où un groupe des adolescents sont choisis pour participer au prestigieux concours des arts du spectacle Exemplar. Après avoir découvert une archive cachée de reliques culturelles – Snoop Dogg exprime les archives! – les adolescents doivent utiliser le pouvoir de la musique pour déclencher le changement et révéler la vérité.

* La correspondante de NBC News, Kristen Welker, a été nommée nouvelle co-présentatrice de Weekend Today, aux côtés du journaliste Peter Alexander. Welker remplace Sheinelle Jones, qui a récemment quitté les émissions du week-end pour passer plus de temps avec sa famille.

* ABC a publié une bande-annonce de sa nouvelle dramatique romantique The Baker and the Beauty, en première le lundi 6 avril:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?