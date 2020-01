Lett Scarlett Johansson tombe gravement malade et échoue à recevoir un prix

Scarlett Johansson

L’actrice et Adam Driver ont été reconnus comme des acteurs exceptionnels de l’année au Festival du film de Santa Barbara.

Scarlett Johansson vient de remporter deux nominations aux Oscars, dont une pour sa performance dans Marriage Story.

Et l’actrice de 35 ans a reçu un autre honneur pour son travail sur le film, avec sa co-star Adam Driver, mais elle est tombée gravement malade avant le Festival international du film de Santa Barbara vendredi.

Les acteurs ont reçu le prix des artistes exceptionnels de l’année lors de la cérémonie, mais Driver a dû accepter le prix seul.

Scarlett, dévastée par sa maladie soudaine, a donné à Adam une note manuscrite à lire.

“Je suis tellement triste que je ne peux pas être ici avec vous ce soir”, a écrit l’actrice.

Selon Johansson, environ “une heure et demie” avant la cérémonie, il était “tombé gravement malade”.

La maladie est survenue au moment où elle “était sur le point de quitter l’hôtel Miramar” pour le festival qui s’est déroulé au théâtre Arlington.

“Je voulais vraiment accepter cet honneur incroyable en personne, et ne pas être sur scène avec Adam est pour le moins profondément décevant”, a conclu Scarlett.

Adam, avec son prix aux artistes exceptionnels de l’année, a pris un moment sur scène pour réfléchir à son métier.

«Agir pour moi, c’est beaucoup de choses. C’est un métier. C’est un acte politique. Malheureusement, c’est une entreprise et c’est un service », a déclaré Driver.

Il a poursuivi: «Je pense que le théâtre est une industrie de services. Je suis au service du metteur en scène, des acteurs et de l’équipe, et de l’histoire en général, ce qui est plus important. »

chargement …