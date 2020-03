Lettre de Diaz Ayuso contre Rosa María Mateo pour dénoncer les “attaques contre la santé publique” de TVE

La croisade de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contre RTVE et son propre réseau régional, Telemadrid, est toujours ouverte. La dernière étape a été d’envoyer une lettre à la seule administratrice provisoire de la Société, Rosa María Mateo, pour exprimer son “indignation” face à ce qu’elle considère “attaques” contre la santé publique à Madrid par l’organisme public, qu’il appelle “un acte vraiment irresponsable”.

Isabel Díaz Ayuso et Rosa María Mateo

Le fait réside dans un témoignage recueilli par la chaîne 24 heures sur 24 d’une infirmière de l’hôpital public de La Paz. L’infirmière en question, Guillén del Barrio, a souligné la manque de lits dans les hôpitaux publics, ainsi que d’équipements personnels, matériels et de protection. «Nous quittons notre peau pour que personne ne soit laissé sans surveillance. Des personnels de santé ont été embauchés, bien que cela ne soit pas suffisant, mais pas de personnel non sanitaire: gardiens, nettoyage, personnel administratif … Sans eux, l’hôpital ne fonctionne pas “a condamné le jeune homme.

“Il est très regrettable que la télévision publique profite de la plus grande crise sanitaire de l’histoire récente de l’Espagne pour tenter de fatiguer politiquement le gouvernement de la Communauté de Madrid avec fausses données et arguments déformés et incomplets. J’espère savoir comment mettre fin à tant d’irresponsabilité “, dénonce le président.

Signification de Podemos

“TVE a choisi une infirmière connue pour son activisme politique, signifiait publiquement avec le parti politique, nous pouvons et que, comme cela était prévisible, elle a lancé une harangue très éloignée des critères technico-sanitaires “, explique Ayuso dans sa lettre, tout en lui reprochant:” Étonnamment, la Télévision espagnole n’a pas interviewé le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid ni Le directeur du centre non plus, ce qui m’amène à penser que le choix du témoignage ne répond pas aux critères journalistiques“

Selon la politique, le témoignage de Guillén del Barrio est “plein de mensonges qu’il n’a pas été complété par celui d’autres collègues, médecins, techniciens de la santé ou fonctionnaires. “En outre, il a déclaré que, 24 heures avant ce rapport, TVE avait été chargé de diffuser l’information selon laquelle la Communauté de Madrid” avait perdu 3 300 professionnels de la santé, “quelque chose qui, dit-il, est” complètement faux “. L’organisme public, cependant, aurait par la suite rectifié ces informations.

.