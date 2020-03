‘Lettre pour le roi’ Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Une série Games of Thrones-esque pour le jeune public, The Letter for the King était le paquet surprise de mars. Après une première saison réussie, les abonnés attendent déjà avec impatience une seconde potentielle. Nous garderons une trace de tous les détails de la saison 2 de The Letter for the King, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Letter for the King est une série d’aventures familiales Netflix Original basée sur le livre néerlandais De brief voor de Koning de l’auteur Tonke Dragt. Le roman est l’une des histoires néerlandaises les plus appréciées de l’histoire et a fait l’objet de nombreuses réimpressions au cours des décennies depuis sa première publication en 1962.

Tiuri, un écuyer adolescent, répond à un appel à l’aide qui l’envoie en mission périlleuse à travers les trois royaumes pour livrer une lettre secrète au roi.

Netflix a-t-il renouvelé The Letter for the King pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 25/03/2020)

Au moment de la rédaction de cet article, The Letter for the King était disponible en streaming sur Netflix depuis un peu plus d’une semaine. Cela signifie qu’il est encore trop tôt pour que Netflix prenne une décision sur l’avenir de la série fantastique.

Nous sommes à une époque de notre histoire qui signifie que plusieurs millions d’abonnés doivent rester chez eux. Il est probable que la lettre pour le roi obtiendra plus de vues, ce qui signifie que les chances de renouvellement augmentent de jour en jour.

En tant que série d’aventures fantastiques amusantes, nous aimerions voir la série revenir à un moment donné dans le futur.

L’histoire nécessite-t-elle une deuxième saison?

La fin de la première saison a définitivement laissé l’histoire ouverte pour une seconde.

À la fin de la saison, Tiuri a réussi à livrer la lettre au roi Unauwen, révélant la trahison du prince Viridian. Malgré la transformation en créature de l’ombre par le prince Viridian, il a été vaincu par Lavinia, révélé être le héros prophétisé.

À leur retour au Dagonaut, Tiuri, Arman, Foldo et le jeune frère de Jussipo, Piak, ont eu l’honneur de devenir des chevaliers à part entière. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, et la saison, Tiuri a remarqué le troupeau d’étourneaux volant au-dessus. Alors que le troupeau s’envole, il prend la forme du visage du prince Viridian, faisant allusion à sa survie.

Que pouvons-nous attendre de la saison 2?

Dans un appât et un changement, il a été révélé que Tiuri n’était pas le héros prophétisé mais Lavinia à la place. Grâce à son pouvoir, elle a pu vaincre le prince Viridian. Bien que le prince ait été vaincu, il est plus que probable qu’il reviendra faire des ravages sur les royaumes.

Si le Prince doit revenir, ce sera à Lavinia d’utiliser à nouveau son pouvoir pour le vaincre.

Tiuri a-t-il un pouvoir magique dormant?

Malgré l’appât et le changement, il y a encore de fortes chances que Tiuri ait un pouvoir dormant résidant en lui. Le sang Eviellan qui réside dans les veines de Tiuri a des propriétés magiques et il pourrait utiliser ce pouvoir pour aider Lavinia à vaincre le prince Viridian une fois de plus.

La deuxième saison pourrait approfondir tout potentiel magique que le jeune chevalier pourrait posséder.

Iona devient Red Rider?

Tout au long de la première saison, la trompeuse Iona a commencé une amitié tendue avec le leader des Red Riders, Jaro. Après que sa trahison a été révélée et ses actions ultérieures contre Tiuri, Iona est maintenant sur la route avec le réticent Red Rider Jaro.

Iona a encore beaucoup à apprendre, mais a déjà prouvé à quel point elle est talentueuse au combat, à la furtivité et à manipuler les autres. Avec Jaro la prenant sous son aile, elle deviendra encore plus impitoyable et effrayante et on peut s’attendre à ce qu’elle cause toutes sortes de problèmes à nos héros dans la saison 2.

Pour s’adapter à la facture, un changement de garde-robe peut être en magasin pour Iona, revêtant le manteau rouge des Riders rouges qui enfonce la peur dans le cœur des gens ordinaires.

La deuxième saison couvrira-t-elle le deuxième livre Les secrets du bois sauvage?

La lettre pour le roi n’est que vaguement basée sur le livre De brief voor de Koning, de nombreux détails du livre ont été modifiés pour l’adaptation de la série.

Il est plus que probable que la deuxième saison s’inspirera du deuxième livre, mais les changements apportés à la série signifient maintenant qu’elle fonctionne comme sa propre histoire indépendante et ne nécessiterait pas de matériel source du deuxième livre, The Secrets du bois sauvage.

Comment les abonnés ont-ils pris la lettre du roi?

Dans l’ensemble, la réponse à l’égard de The Letter for the King a été assez mitigée parmi les abonnés.

Si vous êtes un fan de GAME OF THRONES et que vous avez besoin d’un film similaire pour passer cette période de quarantaine.

La lettre pour le roi de Netflix est fondamentalement un jeu de trônes pour jeunes adultes, et c’est fantastique, essayez-le.

la lettre du roi sur netflix est un spectacle fantastique amusant de style ya qui est super divers et magique, et je l’aime jusqu’à présent

Naturellement, la série est également critiquée.

Oh putain, j’étais sur le point de louer La Lettre du Roi pour le plus doux baiser gay, puis ils tuent le personnage moins d’un épisode plus tard. Nous sommes en 2020, nous avons fini avec ces conneries.

Quand peut-on s’attendre à voir The Letter for the King saison 2 sur Netflix?

Nous sommes très loin de la deuxième saison disponible pour diffuser sur Netflix pour une multitude de raisons.

Premièrement, nous attendons toujours le renouvellement de la série. Deuxièmement, si la Lettre du Roi doit être renouvelée, il faut attendre le tournage de la deuxième saison et toute la post-production. Enfin, de nombreuses productions que Netflix avait en cours ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus. Cela signifie que même si la Lettre du roi est renouvelée, le tournage sera déjà retardé pour la série.

Avant, nous aurions prévu une date de sortie potentielle pour l’été 2021. Avec les retards actuels, nous pensons Hiver 2021 la date de sortie au plus tôt est une perspective plus réaliste.

