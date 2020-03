L’Eurovision 2020 statue sur la possible annulation du festival en raison du coronavirus

Les télévisions publiques participantes et la vaste communauté d’Eurofans sont toujours bouleversées ces jours-ci par la célébration du concours Eurovision de la chanson cette année, menacé par la crise sanitaire du coronavirus qui touche actuellement tout le monde. À la suite d’autres événements internationaux tels que le Championnat d’Europe et d’autres événements régionaux tels que les Fallas dans notre pays, tout semble indiquer que l’événement sera annulé ou reporté jusqu’à nouvel ordre.

L’Union européenne de radio-télévision est consciente des doutes qui concernent le grand nombre de followers de l’événement musical le plus important d’Europe, elle a donc publié une brève déclaration demandant de la patience. “Nous savons que vous avez hâte d’être informé de l’avenir du Concours Eurovision de la chanson de cette année.“, a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Le scénario Eurovision 2020

“La situation liée aux coronavirus est en constante évolution et il y a beaucoup de gens à consulter, donc chacun des éléments importants doit être pris en compte”, poursuit-il, avant d’émettre une demande finale aux fans: “S’il vous plaît, accrochez-vous avec nous. Nous espérons avoir plus d’informations bientôtDe cette manière, l’UER promet de prendre très prochainement la décision finale sur l’Eurovision 2020.

Les deux demi-finales et la grande finale du festival devaient en principe se tenir les 12, 14 et 16 mai. Cependant, il faut considérer que le spectacle nécessite au moins un mois avant les préparatifs et les répétitionsPour cette raison, le maire de Rotterdam, siège de cette année, a demandé à l’UER et au public néerlandais AVROTROS de prendre une décision avant le 5 avril, date à laquelle la scène devrait être construite.

Les premières indications d’annulation

Quoi qu’il arrive, le coronavirus a déjà affecté le cours normal du festival. Plusieurs pays ont annulé le voyage aux Pays-Bas pour enregistrer leurs cartes postales à l’instar de la représentante israélienne, Eden Alene. La fermeture des frontières et les précautions sanitaires poussent les délégations à ne pas vouloir voyager, bien sûr, et plusieurs d’entre eux étaient également absents de la réunion habituelle convoquée par l’UER début mars.

Ce ne sont que quelques-uns des aspects que le Groupe de référence doit résoudre avant même de se demander s’il sera possible de célébrer Rotterdam 2020, qui marque la 65e édition du festival. Une citation clé avec la devise “Open Up”, un message d’union entre les pays qu’aujourd’hui, avec la pandémie de COVID-19, c’est plus que jamais nécessaire.

