L’Eurovision n’autorisera pas les chansons de Rotterdam à concourir en 2021 et prévoit un festival symbolique

La pandémie mondiale de COVID-19 qui a la planète entière sous contrôle, en particulier le continent européen, a été responsable de la chanson du Concours Eurovision de la chanson 2020. Il y a quelques jours, les responsables de l’événement musical le plus important de la planète ont annoncé que l’événement avait été définitivement annulé en raison de l’alerte sanitaire dans laquelle se trouve la planète. Les restrictions imposées par les gouvernements des télévisions participantes et les autorités ainsi que soins de santé pour les artistes, le personnel, les fans et les visiteurs C’est la raison pour laquelle l’UER a décidé d’annuler cette édition et de reprendre la compétition en 2021. Contrairement à d’autres événements sportifs ou musicaux, sa réalisation n’a pas été suspendue depuis plusieurs mois, la compétition a été directement annulée en 2020.

Eurovision 2020

Les artistes peuvent répéter

L’un des doutes qui se posait alors était de savoir si dans la prochaine édition les artistes sélectionnés pour l’Eurovision 2020 allaient pouvoir participer et si oui, s’ils allaient pouvoir le faire avec la même chanson. Aussi, l’UER autorise les mêmes artistes à revenir l’année suivanteCe sont les règles générales du Concours Eurovision de la chanson qui sont évidemment également suivies dans ce cas. Dès que l’annonce a été faite, RTVE a de nouveau invité Blas Cantó à être le représentant espagnol lors de l’édition de 2021 et il n’a pas hésité à accepter et à commencer à travailler. dans sa nouvelle candidature. “Il y a un engagement de ma part de continuer à travailler sur notre candidature en 2021 et je suis très heureux d’avoir l’opportunité de le faire l’année prochaine (…) nous porterons l’Eurovision avec style, ce sera mon drapeau”, a déclaré le Murcien, en envoyant également un message d’encouragement à tous ses fans: “Tout ce que je veux, c’est que les gens soient unis et restent chez eux pour que cela s’arrête le plus tôt possible. La santé passe avant tout. Nous devons prioriser en nous. Parce que sans nous il n’y a pas de festival“

Les chansons ne se répètent pas

Eh bien, en ce qui concerne les chansons, l’UER a également été officiellement prononcée. L’organisation a annoncé que conformément aux règlements officiels, les chansons de cette année 2020 ne seront pas éligibles pour participer au concours l’année prochaine. De cette façon, tous les sujets proposés pour cette édition sont annulés et ne peuvent pas faire partie du concours. Pourtant, Blas Cantó ne pourra pas assister à l’Eurovision 2021 avec “Universo” et vous devrez trouver un nouveau thème avec lequel vous battre pour la victoire dans le célèbre concours musical. Sans aucun doute, une nouvelle que de nombreuses délégations n’aimeront pas et il convient de rappeler que la favorite du bookmaker de Bulgarie, avait déjà insisté ces derniers jours qu’elle voulait garder la chanson “Tears Getting Sober” de Victoria, quelque chose qui finalement va arriver. Verrons-nous des retraits dans la prochaine édition? Il ne serait pas surprenant que la décision de l’UER oblige certains pays à annuler leur engagement avec le festival face à l’année suivante.

Fête symbolique

Parallèlement, la déclaration de l’UER a également permis de connaître les plans immédiats de l’organisation. Les responsables de l’organisation étudient pour organiser un festival symbolique avec les 41 participants qui allaient jouer dans le concours Eurovision de la chanson 2020. L’intention de l’organisation est qu’il s’agit d’un gala spécial dans lequel elle ne participe pas, mais elle sert à unir les liens avec le reste des pays et à divertir le public européen dans l’un des pires moments de notre histoire récente. L’UER déclare que ce spécial veut pouvoir honorer les chansons et les artistes choisis pour 2020 bien qu’il n’ait pas confirmé quand ce festival spécial sera diffusé.

.