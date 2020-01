leurs logos nous racontent l’histoire et l’évolution de la chaîne

La télévision privée de notre pays a 30 ans. Le 25 janvier 1990, Antena 3 est née pour briser le monopole cathodique du TVE en vertu d’une nouvelle loi sur la télévision. Il l’a fait avec le soutien de grands titres de la presse écrite espagnole et de certaines des entreprises les plus importantes de notre économie. Les spectateurs avaient enfin une troisième fenêtre pour regarder dehors (quatrième dans les communautés qui avaient déjà une chaîne autonome) et un nouveau chapitre a été ouvert avec elle sur le petit écran. A cette époque, personne ne soupçonnait jusqu’où la télévision évoluerait.

Si l’image d’une entreprise doit représenter, ou est censée représenter, l’essence et les valeurs d’une entreprise, Dans le cas d’Antena 3, cela est strictement vrai. Observer sa ligne graphique est un excellent moyen de faire un voyage à travers son histoire, puisque Il a toujours été particulièrement sensible aux évolutions du contexte audiovisuel et de la gestion de groupe. Par conséquent, à partir de FormulaTV, nous passons en revue l’évolution de son logo jusqu’à ce qu’il atteigne trente ans. Un point clé pour la chaîne dans laquelle, comme cela arrive aux gens, de nouveaux défis s’ouvrent qui définiront l’orientation de leur vie d’adulte.

1990 Sous la couverture de Antena 3 Radio

Logo Antenne 3 de 1990 à 1992

Quand Antena 3 a officiellement commencé, il avait déjà un grand bagage derrière lui. Non seulement pour le mois d’essai au cours duquel il avait diffusé la lettre d’ajustement et les messages vidéo de visages familiers accueillant la nouvelle chaîne, mais parce que Antena 3 Televisión était l’évolution d’Antena 3 Radio, une station de radio qui avait été diffusée pendant huit ans. La nouvelle chaîne a bu directement des vagues et a même adopté le même logo que son homonyme, qui est resté actif jusqu’en 1994. Le sculpteur et designer Cruz Novillo avait choisi le rouge comme couleur d’entreprise et “A3”, abréviation d’Antena 3, comme symbole. Ci-dessous, son nom a été écrit en minuscules avec un type de police qui, par coïncidence, rappelle la police actuelle.

Mayra Gómez Kemp dans «La roulette de la fortune»

Le 25 janvier 1990, le journaliste Miguel Ángel Nieto González a regardé Antena 3 avec la simple phrase “bonjour, nous sommes ici“Une présentation spéciale qui a fait place à une information avec José María Carrascal puis à” La roulette de la fortuna “. Oui, le concours qui continue de triompher le matin de la chaîne a été le premier espace de divertissement qui a été délivré de San Sebastián de los Reyes, où les marches forcées ont été effectuées. “Nous avons dû couper parce que le bruit venait des gens qui martelaient“Mayra Gómez Kemp l’a rappelé il y a quelques années. La chaîne a profité de la force d’une présentatrice associée aux compétitions grâce au mythique” Un, deux, trois … “pour la mettre devant l’un de ses plats principaux. Ensuite,” La La roulette “passerait à Telecinco et n’allumerait Antena 3 qu’en 2006 avec Jorge Fernández … mais c’est une autre histoire.

1992 Vers une consolidation télévisuelle

Logo Antenne 3 de 1992 à 2001

Les débuts ne sont jamais faciles et Antena 3 a commencé avec un public discret dans lequel «Pharmacy on call» (1991-1995) était l’une de ses rares joies. Le projet devait aboutir à sa conversion au modèle de télévision et, en 1992, l’entrée de Grupo Zeta comme actionnaire majoritaire a provoqué le changement de président de Javier de Godó en Antonio Asensio. L’un de ses nouveaux partenaires était la banque Banesto et c’est là que réside le changement d’image de l’époque: José Giménez de Pueblo a conçu un logo formé de trois pièces formant la lettre “A” et de couleur rouge, jaune et bleu, mêmes couleurs que la banque. L’identité de la chaîne est devenue “Antenna 3 Television“pour marquer les distances avec la division radio. Bien qu’il ait évolué, c’est ainsi qu’est né l’isotype que nous avons identifié immédiatement avec Antena 3.

Le dimanche 27 septembre 1992 à 21 h 00, la chaîne diffusait «La gala», une soirée de présentation de nouveaux contenus. Sous le slogan “Command-proof”, les faces radio ont été remplacées par des signatures avec une grande expérience de l’écran comme Jesús Hermida, Olga Viza, Mercedes Milá ou Pepe Navarro. Avec la permission des invités musicaux (Julio Iglesias, Rocío Jurado et Lola Flores, entre autres), la star de la nuit était Emilio Aragón, qui venait de quitter Telecinco pour un contrat succulent de 2 000 millions de pesetas, la plus grande de notre télévision à ce jour. L’un de ses premiers projets a été «Le grand jeu de l’oie» (1993-1995), un engagement pour la spectaculaire jamais vu auparavant dans une émission de télévision.

Le débat électoral de 1993 entre Felipe González et Aznar

La conversion a été remarquée sur le gril. En 1993, Antena 3 a réussi à organiser la premier débat électoral télévisé en Espagne entre deux candidats à la présidentielle, Felipe González et José María Aznar (une semaine plus tard, il serait répété sur Telecinco). “Les Simpsons” ont atterri sur la chaîne après être passés par TVE grâce à un accord important conclu avec 20th Century Fox. La famille jaune commencerait son voyage en 1994 à 20h00 avant de se déplacer à 14h00 et deviendrait le vaisseau vedette de la chaîne depuis plus de vingt ans. En avril 1994, Antena 3 est devenu le premier réseau privé espagnol à être un leader d’audience avec une part de 27,3%, qui passerait à 27,8% le mois suivant.

Entre 1995 et 1998, «Megatrix», «Surprise Surprise», «Starfall» et «Furor» sont sortis, ce qui donnera de grands moments à la chaîne. Antena 3 a contribué à l’âge d’or de la série espagnole avec des titres comme «Les voleurs vont au bureau» (1993-1996), «Kangourous» (1994-1996), «Mains au travail» (1998-01) ou «Compañeros» (1998-02).

2001 Un bref détour par le bleu

Logos Antena 3 de 2001 à 2004

Bien que Banesto ait vendu sa participation à Telefónica en 1997, Antena 3 a conservé son logo tricolore pendant plusieurs années. La même année, Telecinco modifie son image et adopte le bleu comme couleur d’entreprise, bien qu’il l’abandonne en 2001 au profit du gris et du jaune. Ils disent que le bleu est la couleur préférée des entreprises et des consommateurs et Antena 3 a profité de ce délai pour modifier son emblème: encadré dans un cercle et taché tons bleutés. Il comprenait également les volumes et les reflets typiques de l’époque et, avec le bleu, a également opté pour le gris métallique. Cependant, il n’a jamais cessé d’utiliser le rouge, le bleu et le jaune dans ses graphiques et ses rideaux et, en 2002, a récupéré le tricolore maintien des nouvelles textures de l’imagotype.

Les voisins de «Personne ne vit ici» (2003-06)

L’entrée dans le nouveau siècle a été un tournant pour notre télévision. La première de «Big Brother» dans Telecinco a incité toutes les chaînes à s’ouvrir à la réalité à un niveau supérieur ou inférieur. Bien qu’Antena 3 n’ait pas obtenu les résultats escomptés avec ‘El Bus’ (2000), ‘Estudio de comédiens’ (2002), ‘Xti’ (2003) ou ‘Le château des esprits prodigieux’ (2004), elle l’a fait avec ‘ Blind Confidence »(2002) et« Patricia’s Diary »(2001-11), espace le plus proche du talk show, genre dans lequel la chaîne avait déjà prouvé son efficacité avec «Ce dont vous avez besoin, c’est l’amour» (1993-99) et «Sabor a ti» (1998-04).

Antena 3 n’a pas négligé le reste du contenu télévisé et en 2002, il a fait l’un de ses plus gros paris en devenant le premier soldat espagnol à diffuser la Coupe du monde. En 2003, il a créé “Ici, il n’y a personne vivant”, qui pendant trois ans a détenu en moyenne 33,9% des parts et est devenu son produit vedette. Ses protagonistes étaient visages de chaîne authentiques et ils ont construit un imaginaire qui survit encore aujourd’hui dans la culture pop de ce pays. Il a également fait danser son public avec «Un pas en avant» (2002-05) et récupéré le phénomène des feuilletons avec «Je suis Betty, la laide» et «Passion de Gavilanes».

2004 L’orange est là pour rester

Logo Antenne 3 de 2004 à 2017, sauf exceptions

Antena 3 a opéré en 2004 le deuxième changement radical de l’histoire de son image de marque. Il a opté pour l’orange, qu’il maintient aujourd’hui et qui a complété avec blanc, noir et gris. Dans cette dernière couleur, le nom de la chaîne a été écrit, en majuscules et avec une nouvelle typographie plus droite. Il Le symbole “A” a centré les rideaux, mettant en vedette les visages de leurs programmes, nouvelles et séries. Le logo blanc a été choisi pour la mouche.

Cette transformation visuelle s’est produite peu de temps après entrée de Grupo Planeta en tant qu’actionnaire principal en 2003, lorsque Grupo Antena 3 a commencé à être cotée en bourse. Il a également ouvert la scène de la TNT. Neox et Nova, alors Antena.Neox et Antena.Nova, ont commencé leurs émissions en 2005 pour les jeunes et les femmes, qui ont rejoint Nitro cinq ans plus tard pour les hommes. La stratégie numérique et multiplateforme commençait également à décoller et, En 2009, la campagne Antena 3.0 a été lancée avec Nerea Garmendia comme un visage futuriste. En pratique, cela signifie la diffusion de contenus à la télévision, sur mobile et sur Internet et l’unification de la publicité avec les nouvelles chaînes du groupe.

«L’internat» inaugure Antena 3.0

Antena 3.0 a été inaugurée avec la première de la cinquième saison de “ The internat ” (2007-10), la série de révélation de l’époque avec “ Los Hombres de Paco ” (2005-10), “ Physique ou chimie ” (2008- 11) et «Doctor Mateo» (2009-11). Quant aux programmes, Antena 3 a essayé et réussi avec les réalités «La célèbre île / jungle» https://www.formulatv.com/ «Aventure en Afrique» (2003-05) et «La Granja» (2004-05). De cette époque, ils sont aussi ‘Homo Zapping’ (2003-07) et ‘Où es-tu coeur?’ (2003-11), le dernier grand format du coeur de la chaîne. De plus, ‘Public mirror’ a fait le saut en matinée avec Susanna Griso.

2011 L’antenne 3 devient “familière”

Relooking d’Antena 3 en 2011

Le début de la nouvelle décennie a été marqué par un changement de modèle de programmation. Antena 3 a décidé d’arrêter la concurrence frontale avec Telecinco et d’annuler des espaces tels que «DEC» ou «El Diario» pour se tourner vers des contenus plus blancs et plus familiers dans le but d’obtenir une bonne image et être plus attractif pour les annonceurs. Bien qu’il n’ait jamais quitté l’orange, il a opté en 2011 pour un graphisme transparent et la devise “Pone”, une campagne conçue par l’agence de Risto Mejide (qui venait à ce moment d’être créée dans “You are worth”).

Échec du logo de l’antenne 3 en 2011

En fait, à cette époque, il était tenu pour acquis que la chaîne de San Sebastián de los Reyes était déterminée à changer radicalement son logo en signe de son nouveau cours de télévision. Le nouvel emblème s’est infiltré et sa mise en place était déjà tenue pour acquise lorsque, à la dernière minute, il y a eu un changement d’opinion et a fini par opter pour la conception en cristal. Peut-être que la suppression des trois segments était un changement trop radical pour l’entreprise.

Logo Antena 3 pour le 20e (2010) et le 25e anniversaire (2015)

Quand on n’a pas eu peur de jouer avec le logo, c’était pendant célébrations des 20e et 25e anniversaires, respectivement en 2010 et 2015. Dans le premier cas, le style tricolore a été retrouvé avec de l’orange, du violet et du rose sous le slogan “20 ans et une vie à venir”. Dans le second, le slogan était “25 ans passionnant” avec un logo en forme de dôme et une texture métallique, similaire à celui utilisé aujourd’hui dans les rideaux du 30e anniversaire.

Au cours de ces années, Antena 3 a diffusé des séries telles que «Los Protedos» (2010-12), «Hispania» (2010-12), «Gran Hotel» (2011-13) ou «El barco» (2011-13). Après avoir publié pendant longtemps des magazines qui ont échoué, il a trouvé la formule de ses après-midi avec la combinaison de séries quotidiennes comme ‘Bandolera’ (2011-13), ‘El secreto de Puente Viejo’ (2011-) et ‘Amar es para siempre’ (2013-) et les concours ‘Catch a million’ (2011-14 ), ‘Maintenant je tombe!’ (2011-) et ‘Boom!’ (2014-). De même, en 2011, il a arraché «El Hormiguero» à Cuatro et a sorti «Your face sons to me», qui restent deux de ses piliers et, en plus, avec le temps ont réussi à modifier les habitudes de consommation des spectateurs aux heures de grande écoute en général et le vendredi en particulier.

2013 La nouvelle étape d’Atresmedia

Logos Atresmedia

En 2012 et après des années de négociation, le fusion entre Antena 3 et laSexta, officialisée un an plus tard avec la transformation de Grupo Antena 3 en Atresmedia Television et son changement d’identité corporative correspondant. Contrairement au cercle de Mediaset Espagne, le groupe de San Sebastián de los Reyes a opté pour le triangle comme élément visuel. Le nouveau conglomérat est passé pour contrôler Neox, Nova, Nitro, Xplora et La Sexta 3 dans la TNT, bien que ces trois derniers aient disparu en 2014 par une décision de la Cour suprême qui a également provoqué la cessation d’Antena 3 Canarias, dans les émissions depuis 2008. Avec le La nouvelle distribution de licences de 2015 est née Mega et Atreseries.

Mettant en vedette ‘Velvet’

La prolifération des chaînes, la dispersion des audiences, l’arrivée des plateformes de streaming et la consommation simultanée de deux ou plusieurs écrans sont quelques-uns des défis auxquels toutes les télévisions ont commencé à faire face au cours de ces années. Antena 3 encline à profiter de l’essor de la série et à en faire son pari principal avec des titres comme «Velvet» (2014-16), «Vis a vis» (2015-16) ou «Down there» (2015-19). Avec eux, vous pouvez dire qu’un cycle de fiction de saveur espagnole a été fermé et les chaînes, en particulier Antena 3, ont commencé à être influencées par le ton, l’esthétique et les genres internationaux. Quant aux programmes, il a été décidé de récupérer «Beijing Express» (2015).

2017 Ouvrir de nouveaux chemins

Logo Antenne 3 actuelle

Le changement de modèle d’Antena 3 a été consolidé en 2017 avec désormais un nouveau logo. Le virage n’a pas été aussi radical que celui de 2011 et il a simplement été décidé de arrondir les bords des trois segments pour offrir une image plus conviviale et familière. De la même manière, la typographie officielle s’est épaissie, rappelant celle initialement présentée par Antena 3 Radio. Depuis lors, la chaîne a conservé ce symbole, qui garder l’orange mais jouez dans les graphiques avec rouge, bleu, jaune, violet, noir et blanc.

La tendance générale de la consommation a provoqué au cours des dernières années une baisse des données d’audience de la série en open, le produit dans lequel Antenna 3 tournait. histoires plus risquées au niveau du filmcomme «La Casa de Papel» (2017) et «Fariña» (2018), il leur est difficile de réussir en télévision conventionnelle. Face à cette incertitude, Atresmedia a choisi d’évoluer dans son modèle et a présenté en 2018 Atresmedia Studios, une division de production de fiction pour Antena 3 et d’autres chaînes et plates-formes. Les débuts ne pouvaient être meilleurs et, quelques mois seulement après la présentation, «La Casa de Papel» est devenue la première série espagnole à remporter un Emmy.

La première saison de «The Paper House»

Le nouveau panorama favorise l’exportation de séries (qui se réalisait déjà avec des succès commerciaux comme «Gran Hotel», «Velvet» ou «Vis a vis») et Ces dernières années, l’Espagne est devenue une référence internationale en matière de production, un fait auquel Atresmedia a indéniablement contribué. En plus de conclure des accords avec Netflix, Movistar + et Amazon Prime Video, le groupe a lancé en 2019 Atresplayer Premium, une plateforme de paiement de distribuer à la fois des séries et des programmes avant sa diffusion en public. Bien qu’il maintienne Flooxer, le profil du public et de sa propre production est radicalement différent.

Avec cette nouvelle voie commerciale, Antena 3 savait qu’elle devait améliorer la zone de divertissement pour l’ouvert. Par conséquent, en 2019, il a sorti ‘La Voz’ après avoir arraché les droits de Telecinco dans un mouvement stratégique et, tout au long de 2020, il distribuera à nouveau de nombreux prix dans ‘Pasapalabra’ après avoir donné dans ‘Boom!’ le plus important de l’histoire de la télévision: 4,13 millions d’euros pour Los Lobos. Cela fait 30 ans de beaucoup de télévision et, dans cette nouvelle décennie, nous découvrirons où les routes des Atresmedia Studios, Atresplayer Premium et, surtout, Antena 3 en tête ouverte. Joyeux anniversaire.

.