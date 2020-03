leurs logos nous racontent l’histoire et l’évolution de la chaîne

La télévision en Espagne a été transformée en 1990. Le monopole que jusque-là la Télévision espagnole avait maintenu et les réseaux régionaux existants se sont définitivement effondrés avec l’arrivée des chaînes privées. Après l’approbation de la loi attendue de la télévision privée trois nouvelles marques débarquent dans notre pays, trois nouvelles fenêtres sur le divertissement, la fiction et l’information. Un paiement (Sogecable) et deux ouverts (Antena 3 et Telecinco). Le marché de la télévision s’est diversifié et le pari a commencé à se multiplier en quelques mois seulement. C’est ainsi que Telecinco est né le 3 mars 1990. Après presque plus d’un an d’émissions lors de tests, la chaîne a commencé ce jour-là ses émissions régulières et a entamé une trajectoire qui se poursuit aujourd’hui, alors qu’ils ont 30 ans.

Pendant tout ce temps, Chez Telecinco, nous avons découvert de grands professionnels du monde de la communication et cela a été le berceau de formats mythiques de divertissement, d’information et de fiction. Mais tout le monde n’a pas été égal et c’est que pendant ce temps, la chaîne a vécu différentes étapes, se réinventant dans d’innombrables occasions. Cette évolution et ces changements se sont reflétés dans l’image de l’entreprise de la même chose, qui au cours de ces 30 années s’est également transformée de manière très sensible. Étape par étape, Telecinco a repensé son logo et a mis en évidence le nouveau moment qu’il vivait. C’est pourquoi depuis FormulaTV nous allons revoir l’évolution du logo de la chaîne depuis sa naissance jusqu’à maintenant. Nous allons voyager dans l’histoire de la télévision et du réseau de télévision espagnols en bref à travers un élément emblématique comme celui-ci, le logo.

1990 Après le sillage italien

Logo des usines Tele5 et Berlusconi

Tele5 était le nom d’origine de cette chaîne de télévision née le 3 janvier 1990. Ce fut la date marquée pour Victoria Abril et Miguel Bosé d’accueillir les spectateurs avec un grand gala organisé au Théâtre Lope de Vega de Madrid. Ce fut le signal de départ d’une télévision qui avait une grande référence à la télévision italienne. ONCE, Grupo Anaya et Fininvest étaient les principaux actionnaires de cette chaîne Miguel Durán en tant que président exécutif et Valerio Lazarov comme directeur général Précisément, la signature de ce dernier n’était pas accidentelle et c’est que jusque-là le responsable de Canale 5 avait sauté dans notre pays pour reproduire ce modèle de télévision qui en Italie s’avérait si rentable. Tele5 est né en Espagne pour devenir pratiquement la réplique du pays d’origine de cette chaîne italienne où règnent la lumière, la couleur et le plaisir.

La preuve en est le logo Tele5 original, qui présentait un grand cinq en trois dimensions à côté d’une marguerite. Un élément qui faisait partie de la identité visuelle du logo Mediaset et de toutes les entreprises Propriété Berlusconi. La référence dans ce cas était claire. Quelque chose qui a également été reproduit dans la programmation de celui-ci, qui, dans ses premières années, a misé très clairement sur le divertissement, reléguant les informations à un fond clair. De cette façon, il est impossible d’oublier les formats mythiques qui ont marqué l’histoire de Telecinco à cette époque comme ‘Tele 5 tell me?’ (1990-1992) ou ‘VIP night’ (1990-1992), qui mettait en vedette José Luis Moreno et Emilio Aragón comme maîtres de cérémonie avec quelques jeunes Belén Rueda, Thalía ou Mar Flores. Dans ce format nous avons découvert le Cocoa Maravillao alors que dans le format humoristique ‘Tutti Fruti’ (1990-1992) l’emblématique Mama Chicho est née. Cette année-là, une icône de la télévision est également née: Jesús Gil, et c’est que l’homme d’affaires et homme politique a joué en 1991 son propre format, «Les nuits de tel ou tel» (1991).

Rideau Tele5

Dans cette première étape, l’emblématique est également né ‘Telecupón’ (1990-1998) qui a commencé avec Silvia Marsó et Andoni Ferreño et dont les rênes Carmen Sevilla a pris des années plus tard, ‘Sa meilleure moitié’ (1990-1996) avec le charismatique Jesús Puente devant, le mythique ‘Verdict’ (1994-1995) avec Ana Rosa Quintana, l’original ‘Goals are loves’ (1992-1993) avec Manolo Escobar à front ou la controversée «La machine de la vérité» (1992-1994). À cette époque, il y avait aussi de la place pour de puissants programmes pour les jeunes «Les gens qui parlent se comprennent» (1990-1993) et «Les gens qui parlent comprennent basca» (1991-1993) avec un très jeune Jesús Vázquez ou ‘La cinquième marche’ (1990-1993) dans laquelle nous avons vu Penelope Cruz naître artistiquement. Les jeunes avaient leur espace, tout comme les enfants puisqu’ils pouvaient profiter du «Xuxa Park» (1992-1993) avec l’ancien modèle Xuxa ou ‘Petit déjeuner avec joie’ (1991-1993) et A midi, joie ‘(1992-1993) avec Leticia Sabater devant. Quant à la fiction, cette première étape de Telecinco a été dominée par l’engagement international, avec «Feeling of living», «Melrose place» ou «Twin Peaks» bien que nous vivions la naissance d’Estudios Picasso avec ‘Historias de la puta mili’ (1993-1994). En ce qui concerne l’information, il convient de souligner «Le débat décisif» que Felipe González et José María Aznar ont mis en vedette devant 10,5 millions de téléspectateurs.

1995 Le début d’un grand changement

Mais cet engagement pour le divertissement pur et dur, pour les filles dans les bains à remous et la danse dans tous les ensembles existants de la chaîne et pour le plaisir le plus fou n’a pas duré trop longtemps et c’est que le modèle de télévision de Tele5 a commencé à souffrir de symptômes d’épuisement à peine trois ans. En 1993, Valerio Lazarov a été remplacé par Maurizio Carlotti tandis qu’en 1995, il a atterri sur la chaîne Mikel Lejarza. Tous deux ont conduit ensemble une nouvelle étape qui a fait place à une image plus moderne et urbaine. Là, ils ont commencé à remarquer les premiers changements qui ont culminé en 1997 avec un renouvellement absolu du modèle. De cette façon, A cette époque, nous avons vu la naissance d’espaces mythiques comme «Que dites-vous! (1995-1998) avec Belinda Washington et Chapis o ‘Ce soir, nous traversons le Mississippi’ (1995-1997) avec Pepe Navarro dominant la fin de la nuit et a commencé la phase dorée de Telecinco en termes de fiction se réfère à «Family Doctor» (1995-1997), l’une des séries les plus regardées de l’histoire de la chaîne avec «The Super» (1996- 1999).

1997 La transformation d’un modèle

Logo Telecinco de 1997 à 2001

Ce changement d’étape était beaucoup plus évident à partir des années 1996 et 1997, lorsque la transformation du modèle de chaîne était déjà un fait absolu. Cela a été illustré par la refonte la plus importante de l’histoire de la chaîne. Tele5 est devenu Telecinco et le logo emblématique venu d’Italie a été transformé en cinq avec une balle à l’intérieur. Ce changement d’image illustre sans aucun doute ce que les responsables voulaient capturer le public, tout comme son propre créateur Ángel Luis Sánchez, raconte Marca à l’épaule. “Ils voulaient faire un changement radical mais sans faire de campagne bruyante Au contraire, créer un concept et laisser le public progressivement prendre conscience et percevoir ce changement simplement par ce qu’il a vu, par l’émission diffusée. Ce concept a été résumé en un mot, regardez-moi“, explique le concepteur. De cette façon, le concept a été décidé à illustrer visuellement avec un œil qui était aussi un cinq.” L’image est née de l’œil du spectateur qui a patiemment regardé la chaîne pendant un an et a évolué vers l’imagotype de la chaîne “.

Création du logo Telecinco (Marque à l’épaule)

Cette puissante transformation de l’image de la chaîne, qui a coïncidé avec Arrivée d’Alejandro Echevarría à la présidence Après la sortie des actionnaires d’ONCE et l’entrée de Grupo Correo, elle a fait place à la naissance de grands formats Telecinco qui ont sans aucun doute intégré un nouveau modèle de télévision. Les matins ont été transformés avec «Day by day» (1996-2004) dirigé par María Teresa Campos et les nuits avec «Martian Chronicles» (1997-2005) avec Xavier Sardà tandis que des formats emblématiques tels que «Fall Who Falls» (1996-2002), «Moors and Christians» (1997-2001), «The Euromillion Game» ( 1998-2009), «Le nouveau jeu de l’oie» (1998), «L’informel» (1998-2002), «Club Disney» (1998-2003), «Nosolomúsica» (1999-2012) ou «Qui veut être millionnaire? (1999-2001) a atterri avec grand succès dans la chaîne. Ils ont tous atteint leur place et contribué à forger une image radicalement différente de Telecinco.

Il a misé très fortement sur l’humour, le divertissement et l’information. Et est-ce Telecinco a créé l’Agence Atlas, a parié de manière très puissante pour son actualité et a lancé «The look critique» (1998-2009) le matin. De plus, la fiction a continué de gagner du poids sur la grille Telecinco avec de gros paris quotidiens tels que «Dear Teacher» (1997-1998) ou «When you Leave class» (1997-2002) et de grandes fictions aux heures de grande écoute avec «All men are ‘est égal à’ (1996-1998), ‘Sisters’ (1998) ou ‘Journalists’ (1998-2002). De plus, Telecinco a maintenu son engagement à la fiction internationale avec l’émission de productions comme ‘File X’, ‘Ally Mcbeal’ ou ‘Bewitched’.

2001 La réalité et le cœur viennent

Logo Telecinco de 2001 à 2003

En 1999, Telecinco a conservé son logo mais a subi un changement important en ce qui concerne son adresse et c’est que l’Italien Paolo Vasile est entré dans la chaîne. Avec son arrivée en tant que PDG, il a commencé une étape qui se reflétait en termes d’image de l’entreprise en 2001, lorsque le logo créé par Ángel Luis Sánchez a été repensé, stylisant son image et pariant sur une image graphique beaucoup plus moderne, actuelle et urbaine. Ce changement d’image a illustré cette nouvelle étape dans laquelle nous avons vu la naissance de certaines des fictions les plus emblématiques de Telecinco comme la première grande sitcom de notre pays qui était “ Seven lives ” (1999-2006), puissante procédurale comme “ The commissioner ” (1999 -2009) ou ‘Hospital Central’ (2000-2012) et d’autres gros paris comme ‘Mediterráneo’ (1999-2000), ‘Le groupe’ (2000-2001), ‘Moncloa, dis-moi?’ (2001) et «Javier ne vit plus seul» (2002-2003).

En ce qui concerne le divertissement, 2000 a sans aucun doute été l’année de la naissance d’un des formats les plus importants de notre télévision: «Big Brother». Le 23 avril de la même année, Mercedes Milá a inauguré la maison la plus célèbre sur le petit écran, une maison qui continue aujourd’hui de recevoir des invités, à cette occasion célèbres. Également à cette époque, des paris comme «Pink Sauce» (2002-2006), «Popstars» (2002) et des fictions internationales aussi puissantes que Telecinco que ‘CSI’ (2002-2014) qui pendant 12 ans nous a transférés à Las Vegas, Miami et New York.

2003 La consolidation d’un modèle

Logo Telecinco 2003 à 2008

Deux ans plus tard, Telecinco a récupéré son logo (sans style) et a réintroduit un nouveau changement en termes de campagne d’image “on air” fait référence. Nouveaux rideaux, mais la même philosophie de grille de programmation. La télé-réalité et le cœur ont totalement dominé l’engagement de la chaîne et c’est que certains des espaces les plus vus (et critiqués) de l’histoire de la chaîne sont nés à ce stade. Jorge Javier Vázquez et Carmen Alcayde ont dominé les plateaux de télévision avec leur «Here is Tomato» (2003-2008) et Emma García a fait de même dans son «salon» dans «A tu Side» (2002-2007); tandis que les matins ont été complètement transformés avec le débarquement d’Ana Rosa Quintana (2005-présent).

En parallèle, à ce stade, ‘Pasapalabra’ (2007-2019) et ‘Voilà vous!’ atterri dans l’après-midi de Telecinco aux heures de grande écoute, «Survivors», «Hotel Glam» (2003), «La noria» (2007-2012), «GH VIP» (2004-act) et «Operation Triunfo» (2005-2011) se démarquent. De plus, en fin de soirée, nous avons vu le triomphe de «TNT» (2004-2007). Il a également commencé la fièvre de Fernando Alonso avec la Formule 1 dans la chaîne (2004-2012) et la fiction continue de triompher avec les indépendants ‘Aída’ (2005-2014), ‘Los Serrano’ (2003-2008), ‘Personal Motives’ (2005), ‘I am Bea’ (2006-2009), ‘Camera café’ (2005-2009) ou «Scènes de mariage» (2007-2010).

2008 La consolidation du pari DTT

Logo Telecinco 2008 au présent

Cette consolidation d’un modèle de télévision qui a fonctionné et a clairement été un leader dans notre pays ee a rejoint la naissance des chaînes thématiques de la TNT. Le 30 novembre 2005, Telecinco Sport et Telecinco Estrellas sont arrivés, qui ont d’abord été transformés en Telecinco et FDF Telecinco, puis en LaSiete et Factoría de Ficción. Avec la consolidation des deux chaînes, Telecinco a décidé de modifier à nouveau son logo en 2008, entamant ainsi une nouvelle étape marquée par une nouvelle façon de travailler: Maintenant, ce n’était pas seulement Telecinco, maintenant cette chaîne était déjà un groupe de chaînes. Summa était l’agence responsable de cette refonte importante dans laquelle l’icône du logo a été maintenue mais modernisée, arrondissant ses lignes et l’unifiant aux logos FDF et LaSiete. Comme l’explique Summa, les modifications apportées visaient à “une amélioration de sa lisibilité et de sa reproduction” et a opté pour “un code couleur plus lumineux, plus gai et plus moderne, qui occupe une place centrale dans les éléments de continuité et d’autopromotion à la télévision”, en plus de concevoir “une typographie plus claire qui fournit des blancs et des masses de couleur, quelque chose d’important dans les applications numériques de petit format. “Ce logo est conservé à ce jour mais il a eu différentes applications (avec des éléments 3D et carrés, essentiellement).

Rideaux Telecinco

A ce stade, Telecinco a réussi à “sauver” ses après-midi grâce au retour dans cette bande de Jorge Javier Vázquez. Après la fin de “Here is Tomato” en premier et de “Ça se passe” (2007-2009) plus tard, rien ne semblait fonctionner dans une bande que “Save Me” continue de dominer aujourd’hui. A cette époque, ils sont également arrivés “Quel moment heureux!” (2009-2018), dans ce qui était le retour à la télévision de María Teresa Campos, ‘Save me deluxe’ (2009-présent), «Femmes et hommes et vice versa» (2008-présent), et «Vous en valez la peine» (2008-2013) et fiction aussi emblématique que «La que se avecina» (2007-présent) ou ‘No tits no paradise’ (2008-2009) De plus, nous vivons tous la grande Coupe du monde en Afrique du Sud (2010) au cours de laquelle Iker Casillas et Sara Carbonero nous ont donné le baiser le plus excitant que l’on ait vu depuis des années.

2011 La naissance d’une grande famille

Logo Mediaset Espagne

En 2009, le groupe communication a connu un vrai tremblement de terre et c’est que a décidé d’acquérir Cuatro et 22% de Digital + dans le cadre d’un accord de fusion avec Grupo PRISA / Sogecable historico dans notre pays jusque-là. Le paysage audiovisuel espagnol a été complètement révolutionné avec cette union qui est entrée en vigueur en 2011, l’année de la naissance de Mediaset Espagne. Le groupe de communication en a profité pour créer cette marque et lui donner sa propre entité. Dans un paysage télévisuel totalement transformé, il fallait se positionner. Par conséquent, cette marque a été créée (Mediaset España), qui comprenait Telecinco, Cuatro, LaSiete, Fiction Factory, Boing, Divinity, Publiespaña, Publimedia Gestión, Atlas, Conecta 5 et Telecinco Cinema. En ce qui concerne l’image, le service en charge de la chaîne a conçu la soi-disant «famille Mediaset», une famille de personnages en 3D qui représentait précisément cette nouvelle famille de chaînes créée.

Comme lors de la dernière refonte du logo Telecinco, l’agence Summa était en charge de la conception de l’image sur laquelle ce logo était utilisé comme référence. De cette façon, Le logo Mediaset Espagne a conservé la typographie et l’image d’origine italienne du mot «Mediaset» et a opté pour une police de caractères plus moderne. et actuellement en «Espagne» (Corporate Demi Itálica), qui a également utilisé le «sourcil» du logo Telecinco comme script pour le «ñ» de ce mot, a conservé la couleur de la typographie du logo Telecinco (Gill Sans Itálic) et Il a incorporé la sphère mythique de ce symbole.

Famille Mediaset

Il a commencé une étape qui est restée jusqu’à présent et dans laquelle Nous avons vu naître de nombreux formats et séries différents. De cette façon, au cours des 9 dernières années, des espaces musicaux tels que ‘La Voz’, ‘Got Talent España’ ou ‘Idol Kids’, des divertissements tels que ‘GH Duo’ (2019), ‘Il y a une chose qui est arrivée à Telecinco Je veux te dire ” (2012-2015), ‘Ma maison est à toi’ (acte 2016) ou ‘Change moi’ (2015-2018) et pour les fictions qui ont marqué notre petit écran comme ‘Le Prince’ (2014-2015), ‘Chiringuito de Pepe’ (2014-2016) ou ‘Vivre sans permission’ (2018-2020).

Ce pari a rejoint la création de la plateforme de paiement Mitele Plus et Mediterranean Mediaset España Group, le regroupement de tous les producteurs de Mediaset Espagne. Ces deux grandes étapes illustrent ce qui est à venir, cet avenir qui est déjà présent. Et c’est que Telecinco atteint ces 30 ans en étant conscient du nouveau paysage télévisuel dans lequel il se trouve; où la présence de plateformes est déjà un fait et où il faut ouvrir de nouvelles voies, avoir de nouveaux objectifs et continuer à se battre pour ce leadership qui, jusqu’à présent, continue de maintenir.

.