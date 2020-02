Lev Adam Levine insulte le public de Viña del Mar et s’excuse

Adam Levine

Levine et son groupe Maroon 5 étaient irrités par la dureté car ils étaient traités par le public à la Qunta Vergara.

Après une présentation qui laissait beaucoup à désirer selon les fans chiliens qui ont assisté au spectacle, Adam Levine a quitté la scène Quinta Vergara à Vina del Mar très ennuyeux.

Le public chilien a été bouleversé par les attitudes prises par le chanteur de Maroon 5 Adam Levine, qui a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux pour ses mauvaises performances sur scène.

Ce n’était pas suffisant avec une mauvaise présentation, mais le groupe a été capturé en insultant les participants de l’émission les catégorisant comme des “crétins”.

«Pueblo de mie…» (putain de ville), «imbéciles» (connards), «c’est une émission de télévision, pas un concert», «ce n’est pas possible», étaient quelques-unes des affirmations de Levine et du reste des membres de le groupe.

Il semble que Maroon 5 ne sache pas comment fonctionne le Festival de Viña del Mar et comment son public juge sévèrement les artistes, provoquant l’ennui du groupe américain.

Après avoir réalisé ses actions, Adam Levine s’est rendu sur les réseaux sociaux pour reconnaître son erreur et s’excuser auprès du public chilien.

«Tout d’abord, merci beaucoup de nous avoir reçus, c’est d’abord. Numéro deux, j’aimerais vraiment parler des réactions au concert. Expliquez-moi, parce que je pense que vous le méritez. Vous savez, en étant dans un groupe, vous faites beaucoup de concerts, et je suis tellement excité et passionné par les concerts, pour faire de mon mieux, et pour que le groupe fasse de mon mieux, et soit le meilleur pour vous les gars, honnêtement. Pour me présenter, je le prends très au sérieux, et parfois trop au sérieux, et pour être vraiment franc, il y a des choses qui ont échoué le son la nuit dernière et je les ai laissé me déranger, et cela a eu un impact sur la façon dont je me suis comporté en coulisses. Ce qui n’est pas professionnel et je m’en excuse », a-t-il déclaré dans des histoires Instagram. «Encore une fois, comme je l’ai dit, c’est toujours dans l’intérêt d’être le meilleur et de représenter le groupe de la meilleure façon. Parfois, lorsque ces problèmes techniques se produisent, je m’éloigne de cela et j’essaie de me concentrer autant que possible sur le chant, croyant que c’est la meilleure façon de le faire à la télévision pour 60 millions de personnes, c’est ce que l’émission montrait hier soir Je voulais sonner bien, numéro un, et je voulais bien paraître, et me sentir bien, numéro deux. »

Levine a souligné l’amour pour ses fans chiliens.

«Venir en Amérique du Sud et se présenter est l’une de nos choses préférées, nous en parlons toujours, comment nous nous amusons quand nous venons en tournée. Nous adorons donc absolument nos fans chiliens, nous adorons absolument venir ici. Et la nuit dernière n’a pas été notre meilleur moment, et c’est pourquoi tout ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment désolé », a-t-il réitéré.

Mais, comme le spectacle doit continuer, il l’invite à son concert à Santiago.

«Ce soir, nous avons joué à Santiago et nous sommes tellement excités de le casser complètement, allez-y. Et ce sera probablement le meilleur spectacle de la tournée, nous allons donc nous détendre ce soir. Nous les aimons et, bien sûr. Être super honnête et réel avec vous les gars: je t’aime je t’aime je t’aime », a-t-il terminé.