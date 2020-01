L’événement Apex Legends Grand Soirée pourrait ajouter des ennemis contrôlés par l’IA

Après la conclusion de Apex Legends“Événement Holo-Day Bash sur le thème de Noël, les joueurs bénéficient actuellement d’une brève période d’indisponibilité entre les mises à jour.

Respawn, cependant, a décidé de ne pas laisser le reste et la récupération durer trop longtemps, car demain, un tout nouvel événement devrait démarrer. La Grande Soirée, comme on l’appelle, est lancée le 14 janvier, entraînant non pas un, deux ou même trois nouveaux modes à durée limitée, mais sept. Plutôt que de diviser la base de joueurs plusieurs fois – et de faire de la file d’attente pour une liste de lecture donnée un cauchemar total – le développeur a pris la sage décision de faire en sorte que chaque nouvel ajout s’exécute séquentiellement pendant une période de 48 heures, après quoi la Soirée arrivera à un proche.

En ce qui concerne les règles et les objectifs de chacun, Respawn conserve ces spécificités pour l’instant, bien que vous puissiez au moins apprendre leurs noms via l’image ci-dessous.

La plupart d’entre eux, tels que la troisième personne et Kings Canyon After Dark, sont explicites, bien que le sujet sur lequel nous nous concentrons aujourd’hui soit le dernier à arriver. “Le grand jour de DUMMIE” est sans doute l’élément le plus mystérieux de l’ordre du jour, et beaucoup pensent qu’il impliquera la première apparition d’ennemis contrôlés par l’IA. Grâce à la bande-annonce de la semaine dernière, nous savons que le mode impliquera des joueurs luttant contre des mannequins colorés (et étrangement dépourvus de caractéristiques), qui ont non seulement accès à des capacités non disponibles pour d’autres héros, mais utilisent exclusivement des attaques de mêlée.

Il y a, bien sûr, toutes les chances que Respawn ait simplement des joueurs participants assignés au hasard pour jouer en tant que DUMMIE, mais il semble certainement que World’s Edge pourrait enfin être sur le point de recevoir sa première playlist PvE dédiée.

Avez-vous espéré contre l’espoir d’une telle opportunité, ou préférez-vous Apex Legends colle rigoureusement au joueur compétitif contre le joueur? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous!