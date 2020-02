L’événement de lancement européen Disney + se tiendra à Londres en mars

Disney accélère sa promotion de la sortie de Disney + dans certains pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse le 24 mars.

Aujourd’hui, Disney a annoncé qu’un événement spécial de lancement européen aura lieu à Londres le jeudi 5 mars.

Disney organise également un concours spécial pour les résidents du Royaume-Uni, où ils donnent 15 paires de billets pour l’événement. Cette réalisation est en cours sur la plupart des chaînes de médias sociaux officielles Disney, Marvel et Star Wars au Royaume-Uni.

Aucun détail sur cet événement n’a encore été publié, mais je m’attends à ce qu’il se concentre sur le côté européen du lancement, y compris la présentation de tous les contenus Disney + Original tels que le Togo, Timmy Failure: Des erreurs ont été commises, Lady & The Tramp , High School Musical: La comédie musicale – La série et le mandalorien.

En plus de faire savoir aux Européens ce qui sera disponible dans la bibliothèque Disney +, ce qui va arriver à DisneyLife, sur quels appareils il fonctionnera comme le décodeur Sky Q, ainsi que d’autres détails tels que le prix et l’ouverture des précommandes pour les abonnés.

J’espère que nous pourrons également en savoir plus sur ou même voir de nouvelles images de spectacles et de films Disney + à venir, comme The Falcon et le soldat d’hiver de Marvel.

Que pensez-vous qui sera révélé lors de l’événement de lancement européen Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

