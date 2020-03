L’évolution de Hannah Ann

Hannah Ann Sluss était digne de se rendre à la finale du baccalauréat. À travers tout cela, Bachelor Nation a pu voir une femme calme et chaleureuse évoluer vers une icône qui ne représenterait pas le manque de respect de Peter Weber. Voici comment Hannah Ann Sluss s’est transformée tout au long de son passage au baccalauréat.

[Spoiler Alert: The finale of The Bachelor is discussed in this post.]

Hannah Ann est restée humble

Le mannequin de 23 ans de Knoxville, au Tennessee, a attiré l’attention de Peter très tôt. La reine de beauté savait que dans une compétition contre une trentaine de femmes, une approche forte serait critique.

La première nuit dans le manoir, Hannah Ann a volé Peter sans crainte aux autres femmes. Cette décision lui a permis de se démarquer dans les semaines à venir. Bien sûr, cela a peut-être déclenché le reste du groupe, mais cela a attiré l’attention de Weber. Chaque fois qu’elle a volé Weber, Sluss l’a mise épaisse et a expliqué à quel point elle appréciait la famille. A partir de là, Weber est devenu accro, ce qui l’a amené à lui donner la première impression rose de la saison.

Hannah Ann est restée une constante et sans drame

Tout au long du concours The Bachelor, Hannah Ann a adopté une approche gracieuse. Pour la plupart, elle est restée en dehors du drame dans le manoir. Même au milieu du dilemme de Champagne Gate, Sluss la gardait au frais.

Weber l’a remarqué. Maintes et maintes fois, il exprimait comment il pouvait toujours ressentir Sluss avec lui. Même lorsque Weber avait affaire aux nombreux méchants de sa saison – lisez: la trahison entre Victoria P. et Alayah; essayant de faire une percée avec Victoria F. – Weber a dit qu’il n’a jamais eu à remettre en question sa relation avec Hannah Ann.

Bien qu’on lui ait dit pendant des semaines que leur relation était l’une des plus solides, Sluss est entré dans la finale découragé et bouleversé que Weber avait l’impression que son cœur était «déchiré dans deux directions différentes».

Hannah Ann a pris position

À la fin de tout cela, Hannah Ann n’était pas la même femme qui est entrée dans le manoir toutes ces semaines. Elle a participé à ce qui est largement considéré comme l’un des moyens les plus difficiles de démarrer une relation, et pourtant, elle n’a pas rompu. Au lieu de cela, elle a pris position.

Weber a dit qu’il ne pouvait pas attendre de choisir Hannah Ann tous les jours pour le reste de sa vie … jusqu’à ce qu’il décide qu’il n’était pas sur Madison ou Hannah Brown, d’ailleurs.

“Pourquoi ne m’as-tu pas simplement laissé partir?” Hannah Ann a demandé à Peter après avoir rompu leurs fiançailles. Sa décision de s’exprimer a montré un aspect complètement différent de Sluss Bachelor Nation n’avait jamais été vu auparavant. Mis à part son approche agressive au début de la saison, Sluss avait été un compétiteur calme mais capable.

Weber a essayé de s’excuser pour ses actions, mais Sluss ne l’aurait pas. “Désolé pour quoi?” »s’enquit-elle, cherchant une explication sur les raisons pour lesquelles il avait choisi de la traiter comme il le faisait. “J’ai dit” oui “et j’ai compris?” Rétorqua Sluss.

On pouvait presque entendre la Nation célibataire applaudir.

Dans sa conversation avec Chris Harrison le 10 mars, Sluss a expliqué comment Weber savait exactement quoi dire pour la garder avec lui jusqu’à ce qu’il ne la veuille plus. S’adressant à Peter, Hannah Ann a déclaré:

J’aurais vraiment dû capter le premier drapeau rouge que tu m’as donné. C’est quand vous avez voulu tendre la main à Hannah Brown pour trouver la fermeture avec elle. Donc, en y repensant, notre engagement a impliqué trois femmes. Moi. Vous êtes toujours amoureux de Madison et me proposez. Et vous avez besoin d’une fermeture avec Hannah Brown. C’est trois femmes impliquées dans notre engagement que j’étais complètement aveugle. Donc, un conseil, si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme.

Hannah Ann Sluss, le baccalauréat

Si quoi que ce soit, le baccalauréat a permis à Hannah Ann de devenir une personne plus forte et plus confiante. Malgré ses fiançailles rompues, Sluss semble aller bien, publiant sur son Instagram après la finale avec la légende “Flyin ‘solo … aucune turbulence acceptée. PÉRIODE.”

Selon un utilisateur de Reddit, Sluss pourrait même avoir un nouveau petit ami. Quoi qu’il en soit, l’avenir s’annonce radieux pour cette ancienne star de Bachelor.