l’évolution des animaux de compagnie mexicains

Enfin, le 28 mars, la réglementation mexicaine sur l’étiquetage des aliments et des boissons a été mise à jour, les «personnages pour enfants» sont interdits dans tous les produits contenant des graisses saturées, des sucres riches ou des édulcorants. L’idée est d’essayer d’empêcher les enfants d’être attirés par les personnages de dessins animés pour devenir accro au sucre addictif.

L’idée n’est pas mauvaise, rappelez-vous simplement que le Mexique est l’un des pays avec le plus gros problème d’obésité au monde. À la suite de la mise à jour de la règle, nous dirons au revoir à des dizaines d’animaux de compagnie qui faisaient partie de notre enfance; La plupart d’entre eux sont d’origine étrangère, comme Tigre Toño (Tony le tigre), Chester Chetos (Chester Cheetah) ou Twinkie the Kid, le cow-boy du désormais appelé Tuinkis.

Mais aussi nous devons dire au revoir à certains des personnages mexicains les plus charismatiques de ces dernières années, qui découlait de la publicité pour les bonbons, les gâteaux et le chocolat en poudre vendus dans les magasins à travers le pays. Certains nous manqueront, espérons-le, sa mort marque le début d’un pays avec moins de caries, d’obésité et de meilleures habitudes alimentaires.

Nous mettons ici l’évolution des 2 familiers qui nous manqueront le plus.

Pancho Pantera

Peut-être l’animal de compagnie mexicain d’un aliment qui a eu le plus de changements dans son histoire. Né en 1959 de l’esprit de l’animateur mexicain Ernesto López BocanegraPancho était un faible qui, après avoir mangé son chocolat, s’est transformé en un homme fort avec plus de pouvoir que le Superman lui-même de l’âge d’argent.

Ça oui, parfois plus qu’un héros, il ressemblait à un super-vilain, comme dans cette mini bande dessinée, dans laquelle il détruit en gros, tuant un tigre et faisant dérailler un train.

À l’époque, il avait des ennemis, comme Pieds de plomb ou Kansadón, un diable qui a rendu les enfants léthargiques:

Au fil des ans, ils ont changé son apparence de super musclé, à un moins grotesque, mais beaucoup plus fraise et moins intéressant. Ils ont même retiré son chapeau de propriétaire de ranch pour le rendre plus urbain.

C’est l’une de ses meilleures interventions dans les années 70, avec La corrido de Rubén, le footballeura, dans lequel Pancho Pantera portait déjà un nouveau logo sur sa poitrine et a laissé ses bottes de cowboy pour des chaussures:

Dans les années 80, ils ont stylisé leur apparence, allonger vos jambes et diminuer la taille de votre poitrine. Malgré cela, dans cette publicité à côté de Hugo Sánchez, il a gardé une partie de son apparence d’origine (il a même joué au football avec des chaussures):

Dans les années 90, son apparence a été encore plus modifiée, le changement le plus notable a été que il a abandonné les chaussures pour les chaussures de tennis modernes et a assumé la voix de la comédienne Gaby Willer, célèbre pour avoir doublé Kevin Arnold (Fred Savage) dans The Wonder Years et boy Trunks dans Dragon Ball Z.

Au début des deux mille, l’impensable s’est produit, les cheveux de Pancho Pantera étaient coupés, et maintenant il portait une casquette courte digne du collège militaire:

Récemment, l’animation de Pancho Pantera a changé, et elle est devenue CGI, oui, elle a repris beaucoup de conceptions précédentes, rendant la crinière en désordre de la crinière.

Ours Bimbo

Dans les années quarante du siècle dernier, Bimbo a été fondée, née comme une évolution d’El Molino, la boulangerie qui a hérité Lorenzo Servitje. Avec Servitje, un autre des fondateurs de Bimbo était Jaime Jorba, qui a reçu une carte de voeux un Noël avec un dessin d’un ours, qu’il a trouvé très mignon et pensait que c’était l’animal de compagnie dont l’entreprise avait besoin. Selon l’histoire officielle de Bimbo, Anita Mata, l’épouse de Jaime Sendra, un autre des fondateurs de Bimbo, est celle qui a dessiné le tablier et le chapeau emblématiques que le paillasson d’ours porte depuis. Et Alfonso Velasco, un autre fondateur de Bimbo, a stylisé son nez et ses yeux. Le résultat fut la première version de l’ours Bimbo:

Dans les années 60, un élégant ours en costume nous invitait à manger son pain dans une publicité:

L’ours a été stylisé dans les années 1970, avec un design avant-gardiste de l’époque.

Dans les années 80, dans la publicité télévisée, une version marionnette était utilisée avec la voix de Maria Antonieta de las Nieves, la célèbre Chilindrina:

Ce n’est que dans les années 90 que l’ours Bimbo est devenu un élément récurrent dans la publicité de la marque, comme dans cette curieuse animation stop motion de l’ours.

Le design de l’ours était de mieux en mieux et avait une animation fluide dans cette version de 1994:

Au début du siècle, il décide de privilégier une version animée de l’ours:

Et ces dernières années, l’ours avait été conservé dans une version CGI:

.