L’évolution des morts-vivants: une brève histoire des zombies dans l’horreur

De tous les monstres du film, le zombie est le plus trompeusement simple. Les zombies sont des cadavres réanimés, des enveloppes creuses et pourries de leur ancien moi poussés par l’instinct primitif. Pourtant, les zombies tendent presque toujours à refléter les peurs actuelles, faisant de leur évolution dans le film l’une des plus intéressantes. En d’autres termes, les films de zombies ne sont jamais vraiment sur les zombies. Du vaudou aux épidémies virales, des rampes de rigor mortis aux sprints induits par la rage, le zombie est passé du statut de film B aux phénomènes de culture pop traditionnels au fil des décennies.

Bien avant de faire ses débuts sur le celluloïd, le zombie a terrorisé le folklore haïtien et la narration. Le mot «zombie» proviendrait de «nzambi», qui en Afrique de l’Ouest se traduit par «esprit d’une personne décédée» ou «zonbi», un mot créole haïtien qui fait référence à une personne morte qui a été réanimée par des moyens magiques. . Le folklore haïtien présentait généralement Bokors comme les nécromanciens des morts. Ces pratiquants des arts sombres ressusciteraient le défunt, bien qu’ils n’aient pas de libre arbitre ni de parole. Ils étaient esclaves du maître qui les a élevés. Il n’est donc pas surprenant que les premiers zombies filmés aient suivi cette tradition dans les années 1932. Zombie blanc.

Basé sur le roman de William Seabrook The Magic Island, White Zombie met en vedette Bela Lugosi dans le rôle de Murder Legendre, un méchant maître vaudou avec une horde d’esclaves zombies qui exploitent son moulin à canne à sucre. Un riche propriétaire de plantation demande l’aide de Murder pour attirer une femme loin de son fiancé, mais Murder transforme plutôt la femme en un autre de ses esclaves zombies. 1943 J’ai marché avec un zombie suit une infirmière embauchée pour s’occuper de l’épouse malade d’un propriétaire de plantation des Caraïbes, et court à l’encontre du vaudou et des zombies. 1941 Roi des zombies vu un trio de voyageurs capricieux se retrouver dans un manoir de l’île pour se réfugier, et trouver que leur hôte ne travaille pas seulement avec des espions, mais un maître vaudou des zombies. Dans La vengeance des zombies, un nazi habitant un vieux manoir des marais de Louisiane élève des zombies pour amasser une armée de morts-vivants pour le Troisième Reich. Les thèmes partagés et les configurations d’intrigue similaires parmi les films de zombies des années 30 et 40 tournent fortement autour de la race et des craintes d’oppression.

Dans les années 50, l’horreur avait basculé dans son âge atomique, la menace de la bombe atomique et de la guerre nucléaire jouant un rôle important dans les peurs de la décennie. Les menaces au-delà des frontières de la Terre ont également joué un rôle important. Cela se reflétait dans le trope zombie. Les cinéastes de genre ont réorganisé ce qu’un zombie pouvait être et se sont éloignés du vaudou. Teenage Zombies a présenté un savant fou qui transforme les adolescents en esclaves grâce aux gaz nerveux. Un ancien nazi contrôlait un zombie à propulsion atomique pour aider un gangster à reprendre le pouvoir Créature avec le cerveau atomique. Des extraterrestres ont ressuscité les morts pour détruire les vivants dans Ed Wood Plan 9 depuis l’espace extra-atmosphérique. Des extraterrestres ont habité les corps des morts pour attaquer les vivants Envahisseurs invisibles.

Le roman de Richard Matheson de 1954 Je suis une légende centré autour d’un seul survivant d’une pandémie qui a anéanti la plupart de la population humaine et transformé tout le monde en vampires suceurs de sang. Le livre a inspiré de multiples adaptations, mais plus important encore, il a été l’un des films apocalyptiques qui a inspiré le cinéaste qui allait changer à jamais notre vision des zombies; George A. Romero. Son séminal Nuit des morts-vivants n’a même jamais prononcé le mot «zombie», mais a créé un plan qui serait copié pendant des décennies. Son film a établi que les morts-vivants dévoreraient la chair des vivants, qu’ils ne pourraient être détruits que par des dommages à leur cerveau et qu’ils pourraient propager leur statut de mort-vivant en mordant. Malgré la nature sanglante de ces goules, elles étaient un ennemi sans visage qui révélait que les vivants étaient leur pire ennemi. Le casting de Duane Jones en tant que Ben, le héros qui rencontre un sort tragique à la fin du film pour avoir été confondu avec une goule, prend un contexte plus socialement chargé compte tenu du climat politique au moment de la sortie.

L’ardoise vierge de l’épidémie de zombies s’est poursuivie dans des films inspirés de Romero comme Que les cadavres endormis mentent (The Living Dead at Manchester Morgue), qui visait les peurs de la contre-culture, et Deathdream (Dead of Night) a exploré les angoisses de la guerre du Vietnam à travers le retour d’un soldat tombé de la tombe. Suivi de Romero, Aube des morts, a visé sa morsure au consumérisme avec ses protagonistes centraux barricadés dans un centre commercial. Dawn a été la première de Romero à utiliser le mot «zombie» en relation avec ses cadavres mangeurs de chair.

L’âge d’or des effets pratiques dans les années 80 signifiait que les zombies en tant que métaphore prenaient un siège arrière, laissant le gore et les effets de créature prendre le devant de la scène. Lucio Fulci a augmenté la mise sur le zombie gore avec ses films axés sur les zombies. Les règles de base de Romero’s Living Dead étaient généralement respectées mais bricolées avec suffisamment pour offrir des prises passionnantes sur le sous-genre. Le retour des morts-vivants a montré le côté ludique des morts avec une attitude punk rock. Réanimateur a donné H.P. Le travail de Lovecraft a un sens de l’humour sanglant avec les dents. Mort et enterré réintroduit le vaudou dans le sous-genre. Wes Craven Le serpent et l’arc-en-ciel évité l’esthétique axée sur les effets pratiques des années 80 pour ramener le film zombie à ses racines haïtiennes. La plupart du temps, cependant, la décennie a été définie par des conceptions complexes et uniques pour ses morts-vivants affamés de cerveau, avec des seaux de sang et des tripes renversés. Le début des années 90 de Peter Jackson Mort vivant (Braindead) a établi la référence en matière de zom-com gore, bien que la décennie ait été zombie-lite pour la plupart.

C’est au 21e siècle, cependant, que le sous-genre s’est fragmenté en diverses branches d’exploration de ce que pourrait être un zombie. Films d’épidémie virale comme 28 jours plus tard, Je suis une légende, et le Aube des morts remake a exploité les craintes de contagion tout en rendant les zombies infectés plus rapides et plus forts que jamais. Des comédies zombies comme Shaun des morts et Fido utilisé des zombies comme simple toile de fond et catalyseur pour la croissance personnelle de ses personnages humains. Plus récemment, Train pour Busan et Une coupe des morts a utilisé la formule zombie comme base pour créer des récits réconfortants (et déchirants) des liens familiaux testés.

Chaque fois que le sous-genre zombie tombe dans un schéma trop répétitif et semble diminuer en popularité, une nouvelle prise entraîne une résurgence. Regarder Les morts qui marchent série, par exemple. Son succès extrême n’a pas seulement rendu les zombies à la mode, mais a également attiré l’attention de l’histoire des zombies. Même au cours de ses dernières saisons, le nombre de téléspectateurs étant à son plus bas niveau, il attire toujours 4,5 millions de téléspectateurs. Cela a également contribué à ouvrir la voie au sang à la télévision, du moins en termes de le rendre plus acceptable.

Plus que tout autre monstre de film, le zombie s’est avéré capable d’évoluer; la nature insensée des morts-vivants en fait une toile vierge parfaite. Même sans les applications potentielles de l’horreur sociale, nous, les humains, avons tendance à craindre la mort et ce qui pourrait nous attendre au-delà. Il y a quelque chose de terriblement terrifiant à propos d’un cadavre mangeur de chair et de pourriture, et de la nature apocalyptique qui l’entoure; le message pas si sous-jacent que vous ne pouvez pas échapper à la mort est limpide.

Peu importe les flux et reflux des tendances d’horreur, les zombies ne restent jamais morts longtemps.