Lewis (‘The Island of Temptations’) avait une petite amie pendant l’enregistrement de la réalité

«L’île des tentations» est sans aucun doute devenue la réalité révélatrice de la saison, au point que le cri de “Estefanía!” que Christofer avait l’habitude d’exprimer son mécontentement à l’égard des images qu’il voyait de sa petite amie flirter avec d’autres glissées dans le gala Goya 2020. Il n’est donc pas surprenant que les personnages soient à l’honneur et qu’ils sortent éclairez ses secrets les mieux gardés, comme cela s’est produit avec Lewis Leadbetter, qui a été découvert par «Butterfly Hunter».

Susana et Lewis dans «L’île des tentations»

Selon le programme diffusé sur Divinity, Le surfeur de Tenerife avait une petite amie lors de l’enregistrement du programme, qui a eu lieu au cours des mois de mai et juin 2019 en République dominicaine. ‘Butterfly Hunter’ a également révélé l’identité de la fille: Kate, une amatrice de surf vénézuélienne, avec qui elle aurait commencé à sortir en janvier 2018, comme le montrent les deux publications sur Instagram.

Une grande tromperie que le couple aurait gardée secrète pour que Lewis puisse se faire passer pour lui et pouvoir participer à la réalité produit par Quartz, où sa connexion avec Susana, la petite amie de Gonzalo Montoya est plus qu’évidente. Lors de l’enregistrement de l’émission, le couple de Lewis a continué à déclarer leur amour au candidat via leurs réseaux sociaux: “Je ne cesse de te manquer”. Pendant ce temps, Susana n’imaginait pas que le surfeur pouvait faire attendre quelqu’un à l’extérieur, car il en est venu à avouer qu’il lui avait fait confiance dès le premier instant.

Une stratégie répétée

Mais ce ne serait pas la première fois que Lewis et sa petite amie concluent un pacte pour garder leur relation secrète et ainsi pouvoir participer aux réalités de Mediaset où l’amour est recherché, car Kate était prétendant d’Albert Barranco dans “ Femmes et hommes et vice versa ” en mai 2018, alors qu’elle était déjà partenaire de Lewis. La tronista l’a expulsée parce que la confiance qu’elle avait un petit ami en dehors du programme est apparue. Barranco a expliqué qu’à son avis, la seule chose que Lewis et Kate recherchent, c’est la célébrité.

