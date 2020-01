L’ex de Antonio Brown demande la garde exclusive de leurs trois enfants

Chelsie Kyriss s’inquiète du bien-être de ses enfants.



Récemment, Antonio Brown a traversé pas mal de problèmes hors du terrain et maintenant, la mère de ses enfants essaie de lui retirer sa garde. La semaine dernière, la police s’est présentée à son domicile, ce qui a provoqué un match de cris entre lui et la police. Deux jours plus tard, son ex, Chelsie Kyriss, a déposé une plainte exigeant la garde exclusive de leurs trois enfants, selon USA Today.

“Il est impératif pour la sécurité et le bien-être du pétitionnaire et des enfants mineurs que le pétitionnaire se voit confier la responsabilité parentale unique, car la responsabilité parentale partagée nuirait aux enfants mineurs”, selon le procès. Les documents continuent, affirmant que Brown “continue de démontrer son incapacité à prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt des enfants mineurs”.

Kyriss a trois enfants avec Brown, âgés de 5, 4 et 2 ans. Hier, elle est allée sur Instagram où elle a écrit un post Instagram émotionnel sur Brown et comment elle l’a vu refuser l’aide. Elle prétend qu’il a des problèmes de santé mentale et elle veut qu’il reçoive un traitement avant qu’il ne blesse personne.

En ce moment, Brown a un mandat d’arrêt pour son arrestation pour un cambriolage et un incident de batterie présumés.

.