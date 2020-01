L’ex de Anuel exprime Karol G comme ça derrière elle. Regardez comment la petite fille réagit!

Anuel AA est dans un fort dilemme

18 janvier 2020

Le chanteur Anuel AA dans son passé, il avait une relation très solide et agréable avec la mère de son fils qui est nommé Grottes d’Astrid, qui a actuellement commenté Karol G, car elle allègue que c’est elle qui a eu du mal avec la chanteuse.

Cela met en évidence que, c’est elle qui à plusieurs reprises s’est occupée de lui en prison alors que personne ne le connaissait, face aux mauvais propos des gens et de ses proches qui l’ont critiquée pour ce moment si transcendantale pour elle.

La vérité est que nous avons trouvé des captures de Grottes d’Astrid où, à plusieurs reprises, il fait référence à Anuel AA aussi “sans cœur” qu’elle a combattu à plusieurs reprises avec lui et son fils malgré tout.

Le commentaire se lit comme suit: “J’étais le seul à être avec toi au moment où tu as été enfermé (…) Ces mêmes choses que tu publies racontent Karol G tu me les as aussi dit (…) “, lit-on dans la publication.

La vérité est que, ces commentaires ont provoqué une agitation dans les réseaux sociaux, beaucoup ont défendu Karol G pour le simple fait qu’il n’a jamais statué contre Grottes d’Astrid

