L’ex-femme de Luis Fonsi a fait les pires aveux à son sujet.

Adamari López a déclaré que Luis Fonsi la faisait se sentir pire que quiconque dans l’un des pires moments de sa vie.

27 janvier 2020

Adamari López Il dirige la première page de nombreux médias pour avoir été remarquablement guéri après plusieurs problèmes de santé.

L’animatrice de “A new day” est devenue une grande figure de motivation, qui est également de plus en plus belle et confiante.

Mais tout n’est pas rose depuis Adamari, sur YouTube, vous pouvez voir plusieurs vidéos de quand il a avoué qu’au milieu de sa lutte contre le cancer, le chanteur Luis Fonsi, qui était son mari à cette époque, n’a pas fourni le soutien dont elle avait besoin.

«Il m’a dit qu’il ne voulait plus de moi en tant que femme… Et c’était très difficile. Lorsque la personne que vous aimez vous dit qu’il ne veut plus de vous, c’est comme si le monde vous tombait dessus. »

Heureusement pour eux deux, les deux ont réussi à surmonter cet épisode et à poursuivre leur vie. Mais beaucoup continuent de voir Luis Fonsi Comme l’un des pires petits amis. Qu’en penses-tu?

