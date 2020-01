L’ex-femme de Luis Fonsi apparaît avec un jean ajusté et est marquée tout ce qu’il y a

Adamaris López apparaît avec un pantalon moulant et impose la mode au plateau d’enregistrement de “A New Day”

25 janvier 2020

L’ex-femme de Luis Fonsi il en a captivé plus d’un, après s’être montré comme jamais auparavant avant que ses fans ne l’aient vue.

“Waooo première fois que je vois Adamaris avec des jeans waooo si beaux, j’espère que vous continuerez à les utiliser plus souvent »était l’un des nombreux commentaires qu’ils ont utilisés pour décrire le présentateur de télévision dans le post téléchargé sur Instagram officiel du programme de télévision: “Un nouveau jour”.

La célèbre actrice qui présente maintenant le programme portoricain, est apparue habillée d’une manière que le public a classée comme un style unique en elle, portant un Jean bleu, une chemise fuchsia à manches longues et une coiffure lisse et courte jusqu’aux épaules. .

À 48 ans, l’actrice et présentatrice se porte très bien physiquement et mentalement avec d’innombrables succès tout au long de sa carrière.

C’est un exemple à suivre après avoir vaincu le cancer en 2006 et à partir de là, les fans ont remarqué que l’artiste a appris à mener sa vie, ajoutant un commentaire

“Adamaris Commence à paraître plus mince en plus de le faire pour la santé, ce qui est évidemment très bon.Je veux lui dire qu’elle a l’air divine et que la chose la plus importante est ce qu’elle ressent. C’est une inspiration pour de nombreuses femmes guerrières comme elle », faisant partie de ses fans continuent de lui souhaiter beaucoup de santé pour sa vie.

.