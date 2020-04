L’ex-femme d’Eddie Murphy, Nicole, explique comment elle reste en forme après 50 ans

Eddie Murphy a eu sa part de belles femmes tout au long de sa carrière. D’une brève relation avec Whitney Houston à son partenaire actuel, mais celui qu’il a épousé était l’ancienne mannequin, Nicole Murphy. Ils sont divorcés depuis plus d’une décennie, mais Nicole continue de faire tourner les têtes pour son look stellaire. Elle a récemment révélé les secrets de son maintien en forme après 50 ans.

Nicole Murphy et Eddie Murphy | Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

Qui est Nicole Murphy?

Nicole a attiré l’attention d’Eddie en 1988. En 1989, ils avaient eu un enfant, une fille nommée Bria. Ils se sont mariés lors d’un mariage de 1,5 million de dollars à l’hôtel Plaza de New York en 1993 devant 500 invités.

Eddie Murphy et Nicole Murphy 2004 | Dave Hogan / .

Ils ont eu quatre autres enfants avant de se séparer après 12 ans de mariage. Nicole a officiellement demandé le divorce en 2005 et Eddie a publié une déclaration au People Magazine qui disait: «Le bien-être de nos enfants est notre principale préoccupation et leur intérêt supérieur est notre première priorité.»

Nicole aurait reçu un règlement de divorce de 15 millions de dollars et ils sont restés des amis proches depuis leur séparation. Elle a évolué avec l’ancienne star de la NFL devenue animatrice du talk-show du matin, Michael Strahan. Les deux ont été ensemble pendant sept ans et se sont fiancés pendant cinq ans avant de mettre fin à leur relation, affirmant que Strahan était infidèle.

Nicole Murphy Michael Strahan 2014 | Jim Spellman / WireImage

Nicole s’est lancée dans la télé-réalité, apparaissant dans la série de téléréalité VH1 Hollywood Exes qui faisait la chronique de la vie de femmes qui étaient auparavant mariées à des poids lourds d’Hollywood, recommençant sans leurs célèbres ex. Nicole a révélé dans l’émission qu’elle avait perdu une bonne partie de sa fortune d’un ami en qui elle avait confiance pour investir son argent.

Elle a rebondi après le revers financier et l’embarras du public avec sa propre ligne de bijoux et un nouvel accent sur le fitness.

Nicole Murphy explique comment elle reste en forme à 52 ans dans une nouvelle interview avec BET

Nicole a lancé son propre programme de conditionnement physique et son propre site Web pour promouvoir des conseils de mode de vie sain. La mère de cinq enfants de 52 ans a travaillé dur pour rester active et garder son corps en forme, défiant le processus de vieillissement en cours de route. Elle travaille sur une ligne de vêtements pour l’entraînement quotidien.

Sa chaîne YouTube est remplie de conseils et de tutoriels sur l’alimentation et l’exercice. Son site Web, Nicole Murphy Fitness, offre aux abonnés des moyens pratiques de se mettre en forme et de rester en forme. Elle garde ses entraînements frais en mélangeant sa routine. Certaines de ses séances d’entraînement incluent l’équipement de gymnastique traditionnel, le yoga, le cyclisme et le kickboxing – car elle croit en une expérience polyvalente.

Elle travaille avec un nutritionniste pour maintenir une alimentation équilibrée, sans aliments frits et un engagement à contrôler les portions.

Elle a admis dans une nouvelle interview avec BET qu’elle considérait son corps comme acquis lorsqu’elle était plus jeune car elle était naturellement mince et n’a commencé à prendre la forme au sérieux qu’après avoir eu son troisième enfant. “J’ai commencé à remarquer les différents changements dans mon corps, mon corps n’était pas aussi ferme”, a-t-elle déclaré. “J’ai décidé après le troisième enfant,” Yo, vous devez intensifier votre jeu, il est temps d’aller au gymnase. “”

Nicole s’entraîne au moins une heure par jour, trois à quatre fois par semaine, mais admet qu’il est difficile pour elle de s’entraîner seule, alors elle fait généralement appel à un partenaire de gym. C’est le secret de son succès. “J’ai besoin de ce défi, j’ai besoin de cette compétition, j’ai besoin de quelqu’un dans mon oreille”, a-t-elle déclaré.

Elle pousse également le fitness pour aider à combattre le stress, car le stress est la principale cause de la plupart des maladies.

Nicole ne ressemble certainement pas à la grand-mère moyenne, qui est maintenant son plus grand facteur de motivation pour rester en forme – afin qu’elle puisse rester le plus longtemps possible pour être une grand-mère active.