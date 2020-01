Lex Luthor ne joue pas pour l’équipe en crise sur Infinite Earths Promo

La CW a publié une nouvelle promo pour le prochain Crise sur des terres infinies Épisode 4. Même si l’Anti-Monitor a détruit toutes les Terres lors de sa création, il ne semble pas que Lex Luthor veuille unir ses forces à celles de l’équipe des Paragons et sauver le Multivers. Et c’est à Supergirl d’empêcher le méchant de gâcher gros. Le synopsis du Crise sur des terres infinies L’épisode 4 se lit comme suit:

Coincés dans le Vanishing Point, les Paragons cherchent un moyen de s’échapper. La futilité de la situation est aggravée par la disparition de The Flash (star invitée Grant Gustin). Cependant, l’espoir apparaît sous la forme d’Oliver (Stephen Amell), qui révèle qu’il est devenu autre chose. Pendant ce temps, les histoires d’origine pour The Monitor (star invitée LaMonica Garrett) et Anti-Monitor sont révélées.

Glen Winter a réalisé l’épisode écrit par Marv Wolfman & Marc Guggenheim. Vous pouvez vérifier le nouveau Crise sur des terres infinies promo dans le lecteur ci-dessous.

Le casting du crossover se compose de personnages de La Flèche, Le flash, Legends of Tomorrow, aussi bien que Super Girl et Batwoman. Cette année, il présente également des personnages de Éclair noir, la première apparition de tous les personnages de la série dans un La Flèche-spectacle inverse.

En plus de Brandon Routh et Tom Welling en tant que Superman, les autres membres de la distribution incluent Tyler Hoechlin comme Superman, Elizabeth Tulloch et Erica Durance comme Lois Lane, Jon Cryer comme Lex Luthor, Osric Chau comme Ryan Choi / The Atom, Stephen Lobo comme Jim Corrigan / The Specter, LaMonica Garrett comme The Monitor et The Anti-Monitor, Tom Cavanagh comme Pariah et John Wesley Shipp apparaissant comme une version plus ancienne de The Flash.

Ashley Scott de la courte durée Oiseaux de proie revient en tant que Huntress. Burt Ward porte à nouveau ses anciennes couleurs Robin pour le très attendu Arrowverse crossover. Kevin Conroy dépeint une version de Bruce Wayne du futur (sa première fois en jouant le personnage en live-action).

Crise sur des terres infinies les épisodes 4 et 5 frapperont The CW le mardi 14 janvier. Pensez-vous que Lex Luthor aidera éventuellement l’équipe des Paragons? Faites-nous savoir votre prédiction dans la section des commentaires ci-dessous.