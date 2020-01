L’ex-mari de Shannon Beador, David est maintenant engagé et révèle comment il prévoit de célébrer

La séparation de David Beador avec Shannon a été largement couverte par Real Housewives of Orange County. Maintenant, ils évoluent tous les deux vers de nouvelles relations. Il a été révélé que David venait de faire un grand pas en se fiancant à Lesley Cook. Découvrez comment le couple fiancé célèbre ensemble et plus encore.

Shannon et David Beador divorcés

Shannon Beador et David Beador | Jerod Harris / WireImage,

L’ancien couple a annoncé sa séparation après 17 ans de mariage. “C’est navrant pour moi et mes filles que c’est la route qui devait être empruntée mais c’est la seule façon”, a déclaré Shannon à People. «Je me suis sentie seule dans mon mariage. Vous pouvez faire ce que vous pouvez pour garder votre famille ensemble, mais vous devez avoir des fêtes bienveillantes. Vous avez besoin de deux personnes pour réussir un mariage, et cela ne se passait tout simplement pas dans notre relation. “

Il avait été révélé précédemment que son mari avait triché dans la saison 10 de RHOC. “Je l’ai surpris en train de chuchoter à cette personne au téléphone”, a déclaré Shannon lors d’une séance de thérapie. «Je savais que quelque chose n’allait pas, on m’a dit que j’étais fou. J’ai vu tous les reçus de l’hôtel. Je lui ai demandé une dernière fois: «Avez-vous une liaison?» Il a répondu: «Oui». »

Ils ont ensuite divorcé en 2019. Ils sont parvenus à un règlement privé. Un initié a revendiqué la star de téléréalité célébrée en allant dans un restaurant, selon E! Nouvelles.

Shannon a ensuite posté une photo avec Gina Kirschenheiter sur Instagram. Elle l’a légendé avec: “Une journée difficile qui s’est terminée par la célébration et je suis tombé sur cet ami.”

Plus tard, ils ont commencé à sortir avec d’autres personnes

David a commencé à sortir avec Cook en 2017. Elle a expliqué à Us Weekly comment leur relation avait commencé.

«Nous nous sommes rencontrés lors d’un cours SoulCycle. Nous aimons travailler ensemble », a révélé Cook. Shannon n’a pas hésité à partager sa déception face à cette nouvelle.

“Cela m’a fait mal quand j’ai découvert pour la première fois, juste la façon dont je l’ai découvert parce qu’ils faisaient ce non-sens public, Instagram”, a déclaré la star de télé-réalité. “Je savais que j’allais être remplacée et ça va … Ça pourrait être n’importe quelle fille, c’est juste le délai, c’est tout.”

La mère a depuis commencé à sortir avec John Janssen. «Ai-je jamais pensé que je pourrais rencontrer quelqu’un qui provoquerait une telle émotion en moi et aurait toutes les qualités qu’il possède? Non », a-t-elle déclaré à Hollywood Life.

David serait désormais fiancé

L’ex-mari serait désormais fiancé à Cook. Cela fait neuf mois depuis le règlement de son divorce.

Les gens rapportent que Cook a fait une publication sur Instagram pour annoncer la nouvelle le 30 janvier. Elle a posté un selfie d’elle montrant une bague avec lui étant torse nu. Cook a ensuite posté une autre photo de son fiancé et du rocher avec la légende: «J’ai hâte de vivre l’éternité avec mon amour. JE VOUS AIME AIME !!! ”

David a également fait une déclaration sur les nouvelles à People. «Oui, Lesley et moi sommes ravis de nous engager. Nous célébrons à Miami, puis nous allons au Super Bowl », a-t-il déclaré.