L'ex-petite amie d'OT Genasis, Malika Haqq, partage l'échographie du premier enfant

"Mon ange."



Vous avez peut-être entendu le nom de Malika Haqq de son affiliation avec le clan Kardashian-Jenner ou du fait qu'elle sortait avec le rappeur OT Genasis depuis un certain temps. Et plus tôt cet automne, nous avons rapporté sur la révélation de Haqq qu'elle était enceinte de son premier enfant via une publication Instagram. Ici, la femme de 36 ans a pris une photo d'elle-même tenant un test de grossesse positif avec un grand sourire sur son visage. L'image était liée au message suivant: "J'écoute mon cœur, et j'ai décidé que le reste de ma vie sera le meilleur de ma vie. Je suis enceinte! Je ne savais pas quand, je savais juste un jour. Dieu a dit que c'était mon tour, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour le petit esprit qui grandit en moi. Je suis à toi, bébé, et tu es à moi, "Peu de temps après, nous avons également rapporté que Haqq partageait le bébé le sexe et une multitude de confirmations qui indiquaient que OT Genasis était le petit père. Et maintenant, des mises à jour ont été partagées et c'est la première échographie du bébé.

Selon TheBlast, l'actrice et star de la télé-réalité est allée sur Instagram pour partager la première échographie de son petit garçon. Une photo en noir et blanc du petit peut être vue avec ce qui semble être le bébé levant les pouces. "Mon ange", a été cité. La photo a été bien reçue avec plus de 250 000 likes de fans et de célébrités. Le paquet de joie de Malika Haqq est attendu pour mars 2020.

