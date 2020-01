L’ex-petite amie du prince Harry avant Markle parle de sa démission à la royauté

L’ex-petite amie du prince Harry avant que Markle ne parle de sa démission à la royauté | Instagram

Cressida Bonas c’était une fille avec qui Prince Harry il avait une relation avant sa vie croisée avec Meghan Markle, tous deux ont vécu une romance, qui ne durera pas plusieurs années, entre 2012 et 2014.

Récemment Cressida Bonas, qui est actuellement actrice et mannequin, a exprimé sa position face à la nouvelle démission émise par la Prince Harry et Meghan Markle.

Actuellement, Cressida Bonas Il joue dans la série télévisée “The Farm House”, il a parlé de sa relation avec le prince, qui a pris fin il y a six ans.

Vous pouvez être intéressé Meghan Markle cherche résidence de luxe, au revoir palais royal

Avec un air marqué de respect pour votre partenaire, Bonus Il a dit qu’il ne jugerait pas publiquement quelqu’un qui était son partenaire.

Il ne prendrait pas position à ce sujet, car il ferait la une des journaux. Je veux parler de mon travail. Et aussi par respect. Comment me sentirais-je si la chaussure était sur l’autre pied et qu’un ex parlait de moi?

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Cela a été révélé à ES Magazine, la jeune fille de 30 ans qui est actuellement engagée avec un développeur immobilier, Harry Wentworth-Stanley, qui aurait rencontré lors de leurs études à l’Université de Leeds.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il convient de mentionner que Cressida Je n’étais pas si inconscient de la vie de Prince Harry depuis qu’il a assisté à son mariage avec Meghan Markle En mai 2018 au château de Windsor, malgré cela, il a toujours réitéré que sa romance est une chose du passé.

C’est étrange, car maintenant je suis dans un endroit très différent: je me marie, j’ai beaucoup appris. Je suis beaucoup plus à l’aise dans ma peau. Je grandis. “

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Apparemment, bien que leur relation n’ait pas prospéré au-delà, les deux ont une bonne amitié, donc après avoir été consulté, il a soutenu la décision du plus jeune fils de Windsor (Carlos et Lady Diana).

Personne n’aime être marqué, peu importe ce que c’est ou d’où il vient. Les regrets et les obstacles pour moi sont lorsque j’essaie de faire mon travail et que les gens veulent en parler. J’ai travaillé très dur et j’aime ce que je fais, je veux juste continuer. Mais c’est toujours quelque chose avec lequel je dois me battre. C’est comme ça. Peut-être que les gens me poseront toujours des questions à ce sujet. »

Vous pouvez également lire Meghan Markle et Harry perdre leurs nobles titres, plus de ducs de Sunssex

Apparemment, le Prince Harry a subi quelques déceptions avant sa relation avec Meghan Comme beaucoup de ses copines ont renoncé à avoir autant d’attention dans leur vie, c’est ce que Cressida aurait pu vivre en réalisant les tournées du prince William, de Kate Middleton et de la Prince George, Comme il l’a décrit Katie Nicholl, auteur de Harry: Life, Loss and Love.

Il précise également que Prince Il était vraiment dévasté après avoir essayé par tous les moyens que les choses ne se terminent pas parce qu’il était “amoureux d’elle” et avait essayé de la convaincre que cela pouvait fonctionner Cressida Déterminé, il a dit: “Je ne peux pas faire ça.”

.