L’ex-réalisateur solo félicite Scott Derrickson d’avoir laissé le docteur Strange dans le multivers de la folie

Scott Derrickson a annoncé son départ de Docteur Strange dans le multivers de la folie avec un simple tweet plus tôt cette semaine, au grand choc et à la consternation de presque tout le monde. En cette période de besoin, les héros se sont montrés prêts à offrir leurs condoléances et leur soutien, y compris un collègue réalisateur qui a laissé son propre film de haut niveau contrôlé par Disney.

En plus du réalisateur non licencié Duncan Jones (Moon, Source Code) et de nombreux écrivains de divertissement, la force créative à laquelle il faut compter avec Phil Lord a présenté ses condoléances et également son admission dans un club exclusif. Sur Twitter, voici ce qu’il a partagé:

Vous avez rejoint un club secret de rockers punk mon ami. Bonne vitesse et amour.

– Phil Lord (@philiplord) 10 janvier 2020

Aux côtés de Chris Miller, Lord a été licencié de Solo: A Star Wars Story pour un autre flot de «différences créatives». Maintenant, Marvel n’a pas carrément dit que Derrickson a été licencié, mais je pense que nous savons tous ce que signifie «différences créatives» dans 99% des cas. Vous ne pouvez pas avoir manqué de remarquer Kevin Feige essayant de minimiser les aspects d’horreur de Multiverse of Madness récemment aussi, tandis que Derrickson lui-même poussait le récit que cela allait être un PG-13 difficile.

Dans l’ensemble, c’est une très mauvaise nouvelle. Le premier Docteur Strange était correct, plus intéressant visuellement que narrativement, malgré la légère implication de Dan Harmon dans la rédaction du script. Le film d’horreur précédent de Derrickson, Sinister, était de mauvaise humeur et visuellement sombre au point que je devais augmenter la luminosité de l’écran plat de mon vieil ami dans la journée. Il avait au moins une atmosphère à revendre, et il utilisait quelques pistes de Boards of Canada qui lui ont automatiquement donné tellement de crédit de ma part. Je pensais que le deuxième coup de couteau du mec dans un film de Doctor Strange avec une véritable fantasmagorie aurait été cool, mais il semble que Feige ne ressentait pas la même chose.

De plus, la dernière fois que Marvel a licencié un réalisateur à mi-chemin de la production, nous avons eu Ant-Man, qui est un film “ok” si solidement médiocre qui semble stupidement sûr. Whelp, préparez-vous pour un autre tour avec la version malheureusement épurée de Docteur Strange dans le multivers de la folie que nous allons maintenant obtenir, réalisé par … Guy Ritchie, peut-être? David Gordon Green? Dean Cundey? En fait, bon sang, dépoussiérez Cundey et laissez-le tirer comme il a tout tourné dans les années 80. Vous voyez, peut-être que quelque chose de bien peut arriver. Je plaisante, je suis vaincu.