L’ex-Tom Brooks de Darcey Silva parle de son emménagement avec une nouvelle femme, plaisante sur les looks de Darcey

Tom Brooks et Darcey Silva pourraient revenir à 90 Day Fiancé: Avant la saison 4 de 90 jours ensemble le 23 février. Mais au moins selon la présence de Tom sur les réseaux sociaux, l’homme britannique n’est pas sur le point de se remettre avec son ex américain bientôt.

Dans une publication Instagram maintenant supprimée, Tom, qui voyage aux États-Unis et au Canada pour des rencontres et autres événements depuis qu’il a acquis une renommée de fiancé de 90 jours, a laissé entendre qu’il pensait même à emménager avec sa dernière petite amie. Sur le chemin, il a semblé lancer quelques coups liés à l’apparence à Darcey.

Stacey et Darcey Silva | Jesse Grant / WireImage

Tom a posté son emménagement avec sa petite amie américaine selon la rumeur

Connu sur 90 Day Fiancé comme un homme pour femmes, Tom a récemment fait du tourisme avec une autre Américaine, Amanda McAdams. Soap Dirt rapporte que Tom a même passé les vacances d’hiver avec la planificatrice d’événements et assistante exécutive de 35 ans et sa famille dans sa ville natale de Pittsburgh.

Maintenant, il semble que les choses pourraient devenir encore plus sérieuses entre les deux. S’inspirant du personnage emblématique de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw de Sex in the City, la star de 90 Day Fiancé a écrit dans un post Instagram: «La beauté est éphémère, mais un appartement à loyer contrôlé surplombant le parc est éternel. Vous voulez emménager ensemble? “

Sur la photo qui l’accompagne, qui a été accrochée par le blogueur Fiancé de 90 jours John Yates (@ Johnyates327) avant d’être supprimée, Amanda chevauche le torse de Tom alors qu’il la tient en l’air sur le pont de Central Park. Les fans ont immédiatement cru qu’il annonçait un déménagement à New York.

L’autre ex de Darcey, Jesse Meester, des Pays-Bas, semblait également participer à l’action. “A bientôt, nouveau voisin!”, A déclaré le mannequin, qui vit actuellement à New York lui-même, sur le post de Tom. “Belle photo. Je vous aime tous les deux! ”

Certains fans pensaient que la star de «90 Day Fiancé» cherchait juste à attirer l’attention

En raison de l’histoire de Tom de photos Instagram peut-être truquées et exagérant un peu de son style de vie de luxe, certains fans de 90 Day Fiancé pensaient qu’il cherchait juste de l’attention.

«Assoiffé en effet. Dommage que les gens prennent l’appât en commentant en lui demandant si c’est sa petite amie », a commenté un utilisateur d’Instagram dans le post de Yates. “Il se nourrit de l’attention.”

De plus, Tom a récemment pris quelques clichés lors des looks et de la chirurgie plastique de son ex fiancé de 90 jours sur les réseaux sociaux. Plus récemment, il s’est moqué de ses lèvres avec des instantanés Instagram de lui portant des lèvres en plastique géantes.

Il semble que son dernier article ne fasse pas exception, certains fans affirmant avoir fait des commentaires sur la «perte de 40 livres». De nombreux fans de 90 Day Fiancé pensaient qu’il insultait Darcey.

Mais Tom a déclaré que le commentaire portait en fait sur un autre aspect de l’apparence de Darcey: ses extensions de cheveux. “Quelqu’un a fait un commentaire que j’ai dit avoir perdu 40 livres comme dans l’extension des cheveux”, a affirmé Tom.

Darcey et Tom reviendront à la prochaine saison de ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’

Tom et Darcey ont peut-être tous les deux évolué, mais les fans pourront toujours voir le reste de leur relation se jouer lorsque 90 Day Fiancé: Before the 90 Days reviendra à TLC le 23 février.

Dans un récent aperçu de la saison 4, l’ancien couple se rencontre à l’aéroport pour un échange délicat. “Non, ça va. Je ne me sens pas à l’aise “, dit Darcey à Tom dans le clip alors qu’il se fait un câlin.

“Je ne fais pas confiance à Tom. J’ai l’impression qu’il cache quelque chose », dit la star de 90 Day Fiancé aux producteurs alors qu’ils s’asseyent pour leur confrontation.

“N’y a-t-il pas quelque chose que vous ayez à me dire?” Lui demande-t-elle. Mais les téléspectateurs devront attendre la première de la saison pour voir ce qui se passe vraiment entre le couple.