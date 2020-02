Lexa nie sa relation avec Anitta | Instagram

Il aime la fête et ne peut pas le nier, mais c’est “tortilla” … pas du tout!

Avant que les spéculations ne mettent fin à leur réputation, le chanteur brésilien Lexa a précisé qu’il n’aime pas les filles et que la rumeur qui a surgi Il y a quelques jours, il a eu une liaison avec son compatriote Anitta pendant ses vacances est une fausse nouvelle.

L’image de une morsure innocente que le compositeur a également donné à l’interprète de “Downtown” C’est ce qui a déclenché le scandale une fois qu’il s’est infiltré dans différents réseaux.

Vous pourriez être intéressé: Dua Lipa profite de son petit ami dans une baignoire, photo de la Saint-Valentin

Lexa utilisé Twitter pour dire à ses fans ce qui s’est passé.

“Je veux clarifier cette fausse nouvelle qui dit que j’ai vécu une romance et des nuits tombantes avec Anitta lors d’un récent voyage que nous avons fait comme amis à Aspen, aux États-Unis. Le voyage est vrai, le reste est un mensonge. J’aime les garçons, je meurs pour Les filles ne m’attirent pas pour avoir une liaison “, a déclaré Lexa.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Dans le même réseau, la Brésilienne a avoué à ses fans qu’une de ses habitudes en buvant était de lui donner un “léger et petit” Bite qui est proche d’elle et Anitta pourrait vérifier.

La réponse de Anitta à Lexa Il n’a pas attendu et a également répondu sur Twitter.

“Bonjour … petit et léger? Ça va faire 10 jours et c’est toujours comme ça … c’était pour que je ne t’oublie plus jamais”, a posté Anitta à côté d’une photo où elle montre les ecchymoses laissées par la grâce de son amie .

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Heureusement, les rumeurs ont été clarifiées pour les deux chanteurs expliquant clairement vos goûts personnels, réalisant ainsi que les rumeurs augmenteront encore plus.

Actuellement Anitta a 26 ans malgré sa jeunesse est une actrice et chanteuse à succès, elle a commencé sa carrière en 2011 quand elle avait 17 ans, Larissa de Macedo Machado, c’est son nom complet.

Lire aussi: Photos: pour le 14 février Chayanne est le meilleur cadeau pour les filles et les adultes

.