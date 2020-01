L’exposition K-Pop arrive au Mexique

Faites partie du phénomène K-Pop | Instagram

Pour ceux qui sont adeptes de la vague coréenne, et pour ceux qui ne le sont pas, mais qui veulent en savoir plus, il y a l’exposition Histoire K-pop qui commence demain au Musée national des cultures du monde.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il s’agit d’un échantillon composé d’environ 400 objets tels que: albums, livres, bâtons lumineux et plus, des groupes coréens les plus représentatifs de l’industrie, ainsi que des activités alternatives telles que des conversations, des projections et des couvertures de danse.

“L’idée a été promue avec un projet de la Faculté des sciences politiques et sociales de l’UNAM où un groupe étudie théoriquement les racines de la K-pop.

Vous pourriez également être intéressé: Ozzy premiere theme avec Elton

“Pour la plupart, ce sont des CD et des bâtons lumineux, des articles officiels qui nous identifient, nous les rassemblons avec le soutien de groupes de fans et il y a des choses d’un peu plus de 30 groupes différents”, a déclaré Sophie Spam, l’une des organisatrices.

Il y aura également des objets d’autres groupes tels que: EXO, Eric Nam, BTS, GOT7, Big Band et Girls Generation, qui seront divisés chronologiquement en quatre générations: 1996, 2010, 2013 et 2014.

Lire aussi: Belinda révèle une maladie délicate et annule un spectacle

“La hiérarchie est en ligne avec les générations qui vont de ses prédécesseurs des années 90 à l’image que nous avons actuellement, qui est l’œuvre de Lee Soo Man, directeur de SM Entertainment.

“Il a créé une théorie de l’idole parfaite qui se concentre sur plusieurs points très importants: l’artiste, l’aspect visuel et tout ce qui se cache derrière, tels que: les paroles des chansons et des concepts, ainsi que la hiérarchie au sein du groupe,” pointu.

En ouverture, demain à partir de 12h00 aura la présentation de couvertures de danse, des groupes de fans représentant leurs idoles chantant et dansant; ainsi qu’un discours sur la prévention du suicide, ceci en raison de la mort récente de certains artistes du genre.

.