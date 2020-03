L’extension Brilliant Chrome vous permet de partager des comptes de streaming sans révéler de mots de passe – .

Des millions de personnes dans le monde partagent actuellement des mots de passe pour les services de streaming vidéo et musical.

La nouvelle extension Chrome de DoNotPay vous permet de partager l’accès à votre compte sans avoir à révéler à quiconque votre mot de passe privé.

Le PDG de DoNotPay, Joshua Browder, a déclaré que l’extension “ne stocke pas les cookies ou n’y a pas accès.”

Il n’y a pas d’échappatoire au streaming en 2020. Que vous souhaitiez écouter vos chansons préférées, regarder vos émissions et films préférés ou écouter des émissions de télévision en direct, il y a de fortes chances que vous le fassiez avec un service d’abonnement payant. En général, ces services sont beaucoup moins chers que leurs homologues traditionnels (avez-vous vu combien cela coûte d’avoir un abonnement au câble ces jours-ci?), Mais il y a une faille dont beaucoup d’entre nous profitent et qui rend les services encore moins chers: Partage nos mots de passe avec des amis et des membres de la famille.

À l’avenir, les entreprises commenceront inévitablement à sévir contre ce comportement, mais pour l’instant, il est étonnamment facile de donner à quelqu’un d’autre accès à pratiquement n’importe lequel de vos comptes de service de streaming. Le seul problème est que tout le monde ne se sent pas à l’aise de partager son mot de passe, même si c’est le seul endroit où il l’utilise et même s’il le partage avec quelqu’un en qui il a confiance. C’est là que la nouvelle extension brillante de DoNotPay entre en jeu.

Vous connaissez peut-être DoNotPay en tant que société qui vous offrira des conseils juridiques via une application basée sur l’IA, mais ils créent également une extension Google Chrome gratuite qui vous permet de partager une variété de comptes – Netflix, Disney +, Spotify, etc. – sans réellement avoir à renoncer à votre mot de passe. Au lieu de cela, lorsque vous êtes sur un site avec un compte que vous souhaitez partager, vous pouvez cliquer sur le bouton DoNotPay pour générer un lien que vous pouvez partager avec d’autres. Quand quelqu’un reçoit ce lien, il aura accès à votre compte, bien qu’il ait également besoin de l’extension.

“Tous les grands fournisseurs de streaming incluent explicitement [the proviso] que plusieurs personnes peuvent diffuser en même temps, comme Netflix, qui autorise plus de trois streamers sur certains comptes », a déclaré le fondateur / PDG de DoNotPay, Joshua Browder, à VentureBeat dans une récente interview sur l’extension. “Il existe de nombreuses façons légitimes et autorisées de partager votre compte – par exemple, [with] un autre significatif, un ami proche ou un colocataire. Ce service vous permet simplement de le partager en toute sécurité et facilement avec un lien – sans leur donner votre mot de passe. »

Browder dit également que DoNotPay “ne stocke pas les cookies ou n’y a pas accès”, et utilise une société de sécurité pour fournir le cryptage lors de la transmission des cookies, ce qui devrait les protéger des regards indiscrets. Vous devez également savoir que les personnes auxquelles vous donnez accès pourront apporter certaines modifications à votre compte, mais elles ne peuvent pas réellement modifier les informations importantes du compte ou changer le mot de passe sans le savoir au préalable.

En fin de compte, la nouvelle extension de DoNotPay ne semble rien faire d’autre que rendre une pratique extrêmement courante à la fois plus facile et plus sûre, mais il sera intéressant de voir comment les services répondent.

