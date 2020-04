L’extraction de Chris Hemsworth a dominé Netflix tout le week-end

Bien que l’acteur australien Chris Hemsworth restera longtemps dans les mémoires pour son rôle de Thor dans l’univers cinématographique Marvel, il est sûr de dire que le travail qu’il a fait en dehors du MCU n’a pas exactement atteint le même niveau de succès. Au cours des dernières années, il a joué dans une poignée de films qui, bien que très médiatisés, n’ont pas réussi à récupérer leurs coûts de production et de marketing (Men In Black: International, Bad Times at the Royale, Ghostbusters et The Huntsman en 2016). : Winter’s War ne sont que quelques-uns qui me viennent à l’esprit).

Cependant, il semble que Hemsworth ait finalement atteint la cible. Plus tôt cette semaine, son dernier film, Extraction, publié dans le monde entier sur Netflix, et bien qu’il ait été critiqué pour son niveau extrême de violence et sa dépendance à l’égard des tropes du «sauveur blanc», il est sûr de dire qu’il a réussi à se démarquer des milliers d’autres films et émissions sur la plate-forme de streaming.

Cliquer pour agrandir

Les fans de Chris Hemsworth du monde entier se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour partager leur enthousiasme et leur amour pour le film, et l’acteur a reçu des éloges pour sa performance de plusieurs critiques et personnalités d’Hollywood, dont Avengers: Endgame co-réalisateur Joe Russo (à être juste, Russo a également écrit Extraction, donc il y a un peu de parti pris).

En fait, au moment de la rédaction, non seulement Extraction le film le plus populaire sur Netflix, mais il a pris la première place sur toute la plate-forme, battant les nouveaux arrivants comme Too Hot to Handle et The Willoughbys. Certes, cela ne gagnera pas vraiment quelqu’un lors de la saison des récompenses, mais si vous cherchez une action à indice d’octane élevé pour profiter de ce week-end, vous pourriez faire bien pire. Je veux dire, ce n’est pas comme si vous aviez prévu de sortir, non?