LG n’ira pas au Mobile World Congress pour le coronavirus

Les répercussions des infections à coronavirus continuent de se faire sentir dans le monde de la technologie. Maintenant, la société sud-coréenne LG Electronics a annoncé son retrait du Mobile World Congress de Barcelone cette année en raison de l’épidémie de la maladie de Wuhan.

GSMA, une association industrielle qui représente plus de 750 opérateurs et 400 entreprises du mobileIl a déclaré que jusqu’à présent, l’alerte sanitaire lancée par l’Organisation mondiale de la santé n’avait pas eu beaucoup de minimum dans l’événement, qui se déroulera comme prévu du 24 au 27 février, et devrait assister à une centaine de participants cette année. .

“Nous avons parlé à LG et nous regrettons de ne pas les avoir vus au MWC20 de Barcelone cette année”, a déclaré un porte-parole de la GSMA.

L’association a annoncé cette semaine des mesures pour aider à prévenir la propagation du virus dans les trois principaux lieux de l’événement, y compris le changement de microphones entre les haut-parleurs et conseiller à tous les participants d’adopter une «politique de non-poignée de main».

Mercredi, Huawei a annoncé qu’il participerait au congrès comme prévu. “Nous sommes attentifs aux problèmes et nous devons nous adapter en interne et de manière responsable”, a déclaré un porte-parole. La même chose s’est produite avec ZTE et Oppo.

ZTE a assuré que son personnel qui se rendra au MWV le fera depuis l’Europe et non depuis la Chine, mais a assuré qu’il désinfecterait son stand tous les jours et qu’il subirait deux semaines d’auto-isolement après son arrivée en Europe.

