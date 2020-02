LG présente ses nouveaux K41S, K51S et K61 milieu de gamme avec quatre caméras

L’annulation du MWC 2020 nous a laissé sans voir les plus grandes nouvelles de l’industrie du téléphone portable, et tout cela à cause du coronavirus. Mais cette mésaventure mondiale n’empêchera pas les entreprises de présenter leur nouvel équipement, même si maintenant ce sera d’une manière moins glamour. La première entreprise à présenter son actualité, en ligne, a été LG, qui nous a fait connaître ses nouveaux smartphones milieu de gamme de 2020: les K41S, K51S et K61.

Il s’agit du renouvellement de la gamme LG K, composée de gammes moyennes de bonnes performances, qui comprennent de nombreux aspects qui, jusqu’à l’année dernière, étaient exclusifs au haut de gamme. La plus pertinente des trois équipes est qu’elles comprennent toutes quatre caméras et un lecteur d’empreintes digitales, en plus d’inclure le chargeur USB de type C, NFC, Bluetooth 5.0, Google Assistant, le son DTS: X 3D Surround et la certification militaire MIL-STD 810G .

LG K41S

L’appareil avec moins de spécifications de la nouvelle gamme K se distingue par un écran de 6,5 pouces, une résolution HD + et une encoche pour la caméra secondaire de 20h.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 165,7 x 76,4 x 8,2 mm

Écran: 6,5 pouces

Résolution: HD +, 20: 9

Processeur: huit cœurs à 2,0 GHz

Stockage: 32 Go avec MicroSD jusqu’à 2 To

RAM: 3 Go

Appareil photo principal: 13 MP avec grand angle 5 MP, macro 2 MP et profondeur 2 MP

Appareil photo secondaire: 8 MP

Connectivité: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C

Autres: lecteur d’empreintes digitales arrière, son surround 3D DTS: X, bouton Google Asisstant et certification MIL-STD 810G

Batterie: 4000 mAh

Système d’exploitation: Android 9.0

LG K51S

Le K51S est presque égal au LG K41S, mais son appareil photo secondaire, avec encoche, est plus puissant et atteint 13 MP, tandis que l’appareil photo principal atteint 32 MP.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 165,2 x 76,7 x 8,2 mm

Écran: 6,5 pouces

Résolution: HD +, 20: 9

Processeur: huit cœurs 2,3 GHz

Stockage: 64 Go avec MicroSD jusqu’à 2 To

RAM: 3 Go

Appareil photo principal: 32 MP avec grand angle 5 MP, macro 2 MP et profondeur 2 MP

Appareil photo secondaire: 13 MP

Connectivité: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C

Autres: lecteur d’empreintes digitales arrière, son surround 3D DTS: X, bouton Google Asisstant et certification MIL-STD 810G

Batterie: 4000 mAh

Système d’exploitation: Android 9.0

LG K61

Le K61 est l’équipement avec les meilleures performances, avec une résolution FullHD +, une caméra secondaire de 16 mégapixels et une caméra principale de 48 mégapixels.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 164,5 x 77,5 x 8,4 mm

Écran: 6,5 pouces

Résolution: FullHD +, 19,5: 9

Processeur: huit cœurs 2,3 GHz

Stockage: 64 Go / 128 Go avec MicroSD jusqu’à 2 To

RAM: 4 Go

Appareil photo principal: 48 MP avec grand angle 8 MP, macro 2 MP et profondeur 5 MP

Appareil photo secondaire: 16 MP

Connectivité: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C

Autres: lecteur d’empreintes digitales arrière, son surround 3D DTS: X, bouton Google Asisstant et certification MIL-STD 810G

Batterie: 4000 mAh

Système d’exploitation: Android 9.0

Prix ​​et lancement

Selon LG, les trois équipes K-line atteindront les marchés américains à un moment donné au deuxième trimestre 2020. Malheureusement, Le prix de l’équipement n’a pas été divulgué.

.