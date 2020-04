LGBT + «Cirque» documentaire de livres à venir sur Netflix Avril 2020

Arriver sur Netflix plus tard en avril est l’un des documentaires les plus importants de la communauté LBGT +. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur le documentaire, Circus of Books, qui comprend le synopsis, le runtime et la date de sortie de Netflix.

Circus of Books est un prochain documentaire Netflix Original de Rachel Mason, documentant la vie et l’histoire de la propriété de ses parents de la librairie Santa Monica, Circus of Books.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Circus of Books?

Vous pourrez diffuser Circus of Books sur Netflix dans le monde entier à son arrivée sur Mercredi 22 avril 2020.

Circus of Books a fait ses débuts il y a près d’un an lors de sa présentation au Tribeca Film Festival en avril 2019.

Qu’est-ce que le cirque des livres?

Le synopsis suivant pour Circus of Books a été fourni par Netflix:

Pendant plus de 35 ans, la boutique de porno gay Circus of Books a donné à la communauté LGBT + de Los Angeles un espace pour socialiser et se célébrer sans jugement. Exécutif produit par Ryan Murphy, Circus of Books est le premier documentaire de l’artiste Rachel Mason, qui demande enfin aux personnes les moins radicales qu’elle connaisse à ses parents comment ils sont devenus les plus grands distributeurs américains de porno gay.

Qui sont Karen et Barry Mason?

Héros de la communauté LGBTQ +, Karen et Barry Mason sont les propriétaires d’une librairie pour adultes de Santa Monica, Circus of Books.

Après être tombé sur des moments difficiles au milieu des années 70, pour s’assurer qu’ils pourraient trouver un moyen de subvenir aux besoins de leur famille, les maçons ont répondu à une annonce dans le Los Angeles Times.

L’annonce en question était destinée au magazine pornographique de Larry Flynt, Hustler. Devenant distributeurs d’attirail pornographique, les maçons étaient devenus en dix ans le plus grand distributeur de porno gay en Amérique.

Au fil des ans, le Cirque des livres est devenu un havre de paix pour la communauté, mais les francs-maçons ont dû mener une double vie à une époque où la communauté LGBTQ + était sauvagement refusée, en particulier par l’Amérique conservatrice.

Malgré le risque de peines de prison, la famille a persévéré et a continué à soutenir la communauté, en particulier au plus fort de la crise du sida, en offrant un soutien aux personnes dans le besoin qui avaient été abandonnées par leur famille en raison de leur sexualité.

Plus de 40 ans plus tard, Circus of Books continue de prospérer dans la communauté LTBGQ +, cimentant la place du maçon dans l’histoire comme l’un des partisans les plus influents d’une communauté privée de ses droits et persécutée.

Quelle est la durée d’exécution de Circus of Books?

Pas un documentaire extrêmement long, la durée de Circus of Books est de 92 minutes.

Le Cirque des livres convient-il aux enfants?

Pour les jeunes enfants, certainement pas en raison de son contenu entourant la distribution de pornographie et d’autres accessoires sexuels.

Nous pensons certainement que le Cirque des livres peut être éducatif pour les adolescents, en particulier ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de la communauté LGBT + et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.

Allez-vous regarder Circus of Books sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!