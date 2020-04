L’histoire de la “dernière danse” de Michael Jordan

Parler de Michael Jordan, c’est parler de la plus grande icône sportive des années 90, mais aussi d’une référence dans la culture populaire contemporaine. Jordan est la raison pour laquelle beaucoup d’entre nous sont tombés amoureux du basket-ball, Jordan est la raison pour laquelle beaucoup d’entre nous sacrifient tous nos dimanches pour s’acheter une paire de chaussures de tennis avec sa silhouette. Jordan est la raison pour laquelle nous avons pleuré à sa retraite et nous avons souri à son retour.

La Jordanie est simplement une source d’inspiration et à partir de cette semaine, des millions de fans à travers le monde auront l’occasion de profiter d’un regard unique sur ce que c’était, la dernière saison de la dynastie des Chicago Bulls dirigée par Michael Jordan, aux côtés de Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, Luce Longley, Ron Harper et Tony Kukoc sous la direction de Phil Jackson, qui est devenu sans le savoir le créateur de “The Last Dance” ou “The Last danse. “

Pourquoi est-il appelé «The Last Dance»?

Dans les années 90, il n’y avait pas d’équipe plus dominante en NBA que les Chicago Bulls, arrivés à l’automne 1997 en tant que double champion de la ligue mais avec un panorama différent, puisque les managers de l’équipe savaient que le temps commençait à peser sur la course de certaines de ses figures et Ce serait la dernière saison au cours de laquelle ils pourraient garder toutes leurs stars ensemble.

C’est précisément cette situation qui conduit à Phil Jackson de développer une stratégie psychologique pour garder tous ses joueurs ensemble, mais surtout motivé au cours de cette dernière saison, une stratégie que Jackson lui-même a décidé de baptiser “La dernière danse” ou “La dernière danse”.

C’est également ce motif qui a permis au propriétaire des Bulls, Jerry Reinsdorf, d’accord avec Phil Jackson et Michael Jordan pour autoriser l’accès à une équipe de tournage pour suivre l’équipe à tout moment. Le résultat est plus de 10 000 heures de film qui, vingt ans plus tard, ont été inexploitées pour nous offrir un portrait unique du meilleur joueur de notre époque.

Comment le documentaire a été créé

Nous avons tous un souvenir préféré de Michael Jordan, celui de Jason Herir, réalisateur de “The Last Dance” ou “The Last Dance”, c’est arrivé le 20 avril 1986 au Boston Garden. À l’époque, Herir était un garçon qui avait reçu «deux billets pour le spectacle de Jordanie» en cadeau de Noël de son père. Le cadeau? Une nuit, Michael Jordan a marqué 63 points, établissant un record des séries éliminatoires de la NBA.

Bien que cette mémoire soit indélébile dans la mémoire de Jason Herir, aujourd’hui, ce garçon a l’endroit rêvé pour raconter l’histoire de ces taureaux, être le directeur du projet, responsable de l’évaluation de tout le matériel filmé au cours de la dernière saison de Michael Jordan, éditer, contacter et interviewer 106 personnes pour raconter une histoire qui va bien au-delà de l’exploit définitif de Jordan, Pippen, Jackson et compagnie, qui ont obtenu leur sixième bague en huit ans, Il sert également de rétrospective de la vie de Michael Jordan de ses années universitaires avec la Caroline du Nord où il a remporté un championnat national en tirant le coup gagnant du match pour le titre contre Patrick Ewing jusqu’à sa conquête du basket-ball mondial.

Le documentaire devait être présenté en première en juin prochain, juste en prélude à la finale de la NBA, mais la pandémie de coronavirus a provoqué la suspension de la ligue, mais aussi celle d’ESPN et de Netflix (coproducteurs de “ The Last Dance ”) a décidé d’avancer la première de la série, même si les deux derniers chapitres ne sont pas terminés.

Même avant la pandémie, Jason Hehir a comparé le processus d’édition à la préparation du dîner de Thanksgiving, où il dit qu’il pourrait être dans la cuisine, donner des ordres et penser aux différentes portions de la nourriture, mais maintenant, à la place, ils doivent lui envoyer “les carottes et la dinde par courrier, donc je ne peux pas goûter et vous dire ce que je veux faire“

La direction de «The Last Dance» a été une occasion incroyable d’explorer les effets extraordinaires d’un homme et d’une équipe. Il nous a fallu près de trois ans pour présenter un contenu complet et définitif de l’histoire d’une dynastie qui définit une époque, pour présenter ces héros sportifs comme des êtres humains. J’espère que les téléspectateurs apprécieront la série autant que nous l’avons fait. ».- Jason Herir, directeur de« The Last Dance »

Michael Jordan: “Ils penseront que je suis une personne horrible”



Dans une conversation avec L’Athlétique, Jason Herir partage les préoccupations de Jordan sur la façon dont ce documentaire pourrait affecter la perception du public.

“Je lui ai demandé: ‘Pourquoi voulez-vous faire ça?’ Et il a dit: “Je ne veux pas.” J’ai répondu: “Pourquoi pas?” Et il a dit: “ Quand les gens le voient, je ne suis pas sûr qu’ils soient en mesure de comprendre pourquoi c’était si intense, pourquoi j’ai fait les choses que j’ai faites, pourquoi j’ai agi de cette façon, pourquoi j’ai dit ce que j’ai dit, etc. ” . Il m’a dit qu’il y avait un garçon du nom de Scotty Burrell avec lequel il devait faire face pendant une saison: «Quand les gens regardent ces vidéos, ils penseront que je suis une personne horrible. Ce qui se passe, c’est qu’ils devront comprendre que je l’ai traité de cette façon parce que nous avions besoin de lui pour faire face à l’Indiana, à New York ou à Miami lors de la Conférence de l’Est. Ça devait être dur et je devais voir si je pouvais compter sur lui. C’est le genre de choses que les gens ne comprendront pas, ils ne sauront pas pourquoi j’ai agi comme ça. “

Dans un autre moment délicat de la série, les images d’archives, révèlent comment Jordan a taquiné la taille et le poids du défunt directeur général des Bulls Jerry Krause, avec qui il a eu des conflits jusqu’à sa mort en 2017. Ainsi que d’autres combats avec ses compagnons, dans une interview Will Perdue, décrit Jordan comme un “connard”, pour finir dans le segment suivant en reconnaissant que Michael était un “grand Camarade d’équipe”.

L’une des participations essentielles du documentaire est celle de la base de jazz d’Utah, John Stockton, qui a été un acteur clé de la rivalité des Bulls lors des finales de 1997 et 1998 et qui a été l’un des derniers personnages interviewés pour le projet, lors d’une conférence qui a eu lieu à Washington début mars, quelques jours avant le coronavirus forcera l’État et le reste du pays à fermer.

Le documentaire présente également la participation de Bill Clinton y Barack Obama, qui doute qu’à l’époque, la Jordanie n’ait pas soutenu le candidat démocrate afro-américain Harvey Gantt, qui a perdu face au républicain conservateur Jesse Helms, ce qui a amené la Jordanie à répondre aux critiques en s’assurant que “les républicains achètent aussi des basketsBien que quelques minutes plus tard, il ait insisté sur le fait que sa déclaration plaisantait.

Gagner a un prix



“The Last Dance” ou “The Last Dance” est l’un des documentaires sportifs les plus émouvants jamais réalisés, et il n’y a pas de meilleur exemple de cela que de voir les différents moments où Jordan fond en larmes tout au long les trois interviews qu’il a accordées pour ce projet. Le premier à l’été 2018, le deuxième en mai 2019 et le troisième en décembre 2019. Chacun pour approfondir divers sujets, mais interrogé sur son intensité à diriger l’équipe, Jordan a donné une explication brutale de son succès:

«Regardez, gagner a un prix. Et le leadership a un prix. J’ai donc traîné des gens quand ils ne voulaient pas être traînés. J’ai défié les gens quand ils ne voulaient pas l’être. Et j’ai mérité ce droit parce que mes coéquipiers qui sont venus après moi n’ont pas supporté tout ce que j’ai fait. Une fois que vous avez rejoint l’équipe, vous avez vécu avec un certain standard avec lequel je jouais. Maintenant, si cela signifie que je devais aller te botter un peu le cul, je l’ai fait. Vous demandez à tous mes coéquipiers. La seule chose à propos de Michael Jordan était qu’il ne m’a jamais demandé de faire quelque chose qu’il n’avait pas fait. Quand les gens verront cela, ils diront: «Eh bien, ce n’était pas vraiment un bon gars. Il peut être un tyran. ” Eh bien, ils sont là. Parce qu’ils n’ont jamais rien gagné. Je voulais gagner, mais je voulais que les autres gagnent aussi. Écoutez, je n’ai pas à faire ça. Je ne le fais que parce que c’est qui je suis. C’est comme ça que j’ai joué. C’était ma mentalité. Si vous ne voulez pas jouer de cette façon, ne jouez pas de cette façon »..- Michael Jordan

“The Last Dance” ou “The Last Dance” se compose de 10 épisodes, dont nous pouvons profiter à partir de ce lundi 20 avril, lorsque les deux premiers épisodes seront publiés sur Netflix, une plateforme où 2 épisodes seront diffusés chaque semaine pendant 5 semaines pour terminer la série.