L’histoire derrière la photo gagnante du World Press Photo 2020

Espoir, énergie et lutte sociale. Alors que le monde entier est aux prises avec l’urgence sanitaire du coronavirus, nous recevons des nouvelles bienvenues. Pendant la nuit, nous nous sommes rencontrés la photo gagnante du prestigieux prix World Press Photo 2020 et la vérité est une histoire formidable. Bien qu’au Mexique, nous soyons à plus de 13 mille kilomètres de l’endroit où il a été pris, ses valeurs et ses émotions infectent tous ceux qui l’ont vu. Peu importe la distance.

La photo – intitulée “Straight Voice” – a été prise par Yasuyoshi Chiba, un photographe japonais du Agence France-Presse (.) lors des manifestations au Soudan mi-2019.

Sur la photo gagnante du World Press Photo 2020 on peut voir un jeune homme entouré de ses compagnons lors d’une manifestation. L’éclairage est spectaculaire … mais il y a une histoire derrière: tout s’est passé pendant une panne de courant et l’homme récite de la poésie tandis que les autres combattants sociaux les éclairent avec leurs téléphones portables.

La vérité est que les mots ne rendent pas justice à l’image … sauf pour le photographe qui était là, bien sûr.

«L’endroit était en panne totale. Puis, de façon inattendue, les gens ont commencé à applaudir dans le noir. Certains ont décroché leur téléphone pour éclairer un jeune homme au centre. Il a récité un poème de protestation, impromptu. Chaque fois que je finissais une phrase, le reste des gens criaient «thawra», le mot révolution en arabe. Son expression faciale et sa voix m’ont impressionné. Je ne pouvais pas m’arrêter de me concentrer sur lui », a déclaré Yasuyoshi Chiba, le photographe gagnant du World Press Photo 2020.

Savez-vous ce qui est le plus cool sur cette photo? Cela capture non seulement un moment très émouvant … mais a eu des impacts plus importants que l’esthétique.

Il arrive alors – en particulier dans ces manifestations politiques à travers le monde – que les images soient spectaculaires, mais elles ne se terminent que par l’anecdote. Ce n’était pas le cas au Soudan.

Les protestations qui ont été photographiées dans cette image gagnante du World Press Photo 2020 ils cherchaient mettre fin au régime du dictateur Omar al-Bashir au Soudan et cela a été réalisé en avril de l’année dernière. Cependant, cela s’est produit grâce à un coup d’État militaire agressif … donc la tâche n’était pas terminée. Des manifestations sociales ont continué d’être présentes pour freiner l’action violente de l’armée.

En août, après des événements tragiques de répression, le mouvement pro-démocratie a remporté une victoire historique: la promesse de tenir des élections en 2022.

C’est l’histoire derrière une photo qui restera en mémoire. Une image d’espoir, de lutte et de poésie. Une photographie qui a été prise au Soudan, mais qui a remporté le World Press Photo 2020 pour transmettre son message au monde entier: Thawra, thawra, thawra.