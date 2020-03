L’histoire des rencontres étoilées de Justin Long est, bien, très longue

Justin Long est l’un de ces acteurs dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais quand vous voyez son visage, il devient immédiatement familier. Il joue dans des comédies décalées et des projets indépendants de science-fiction depuis 1999. Dans sa vie personnelle, Long entretenait depuis plusieurs années une relation très publique avec Drew Barrymore. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il a une histoire de rencontres parsemée d’étoiles avec des femmes très célèbres au fil des ans.

La carrière prospère de Justin Long à Hollywood

Long a fait ses débuts à Hollywood dans Galaxy Quest, où il a dépeint un geek ringard, aux côtés des grands acteurs Sigourney Weaver et Tim Allen. En 2000, il rejoint le casting de la sitcom télévisée Ed. Long a continué à travailler sur Jeepers Creepers et a été acclamé par la critique dans le film Dodgeball, travaillant avec les légendes comiques Vince Vaughn et Ben Stiller. En 2003, les fans de Britney Spears sont tombés amoureux de Long quand il est apparu avec elle dans Crossroads. Le duo a partagé un baiser à l’écran et le fandom s’est déchaîné. Les longs métrages du film incluent Accepted, Zack et Miri Make a Porno, And Then I Go, ainsi que beaucoup d’autres au cours de ses 20 années dans l’industrie cinématographique. Long est également bien connu pour son rôle de The Mac Guy dans la campagne télévisée emblématique d’Apple.

Les relations antérieures de Justin Long

Long ne s’est jamais marié, mais il a une longue liste de petites amies de haut niveau. En 2002, il a été aperçu au hotspot de célébrités, Château Marmont, avec Kirsten Dunst. Des rumeurs de rencontres ont commencé lorsque le couple a été vu en train de rire dans la ville, montrant clairement des signes d’affection du public.

Sa relation la plus publique a été avec Barrymore, avec qui il a eu une relation encore et encore de 2007 à 2010. Le couple a commencé à se fréquenter après s’être rencontré sur le tournage de He’s Just Not That Into You. Le titre du film a sonné vrai et les deux se sont séparés, mais une décennie plus tard, Long la considère toujours comme une amie, disant à US Weekly: “J’adore Drew”.

Avant Barrymore, il sortait avec la top-modèle française Olga Kurylenko. De 2005 à 2007, Long était en relation avec la co-vedette acceptée, Kaitlyn Doubleday. Après leur rupture, il a été aperçu au Playboy Mansion avec Maggie Q, qui est surtout connue pour son rôle dans la CW de Nikita. En 2013, Mamma Mia! La star, Amanda Seyfried, a contacté Long après avoir vu quelque chose qui l’a fait rire sur son compte Instagram. Il avait légendé une photo d’un escargot avec “F – g MOOOOOOOOVE”. Elle a trouvé ça hilarant, l’a contacté et ils ont commencé à sortir ensemble. En 2015, le couple s’est «séparé» et Long a commencé une relation l’année suivante avec Lauren Mayberry, chanteuse de CHVRCHES.

Pendant deux ans, le couple a partagé un amour pour la philanthropie et l’un pour l’autre. Ils ont rompu en 2018 après que Mayberry a nié qu’elle était même dans une relation avec Long. Des rumeurs ont ensuite tourné que Long et Barrymore étaient de nouveau ensemble, après avoir été repérés dans un hôtel de New York, mais E! a confirmé que les deux ne faisaient que «passer du temps ensemble». Il ne semble pas que Long soit actuellement dans une relation, mais avec son palmarès de femmes étoilées sur son bras, ce n’est qu’une question de temps avant l’arrivée de la prochaine petite amie célèbre.

Justin Long | Dominik Bindl / . pour Tribeca Film Festival

Sur quoi travaille Justin Long maintenant?

Long héberge actuellement un podcast intitulé Life is Short. Il semble avoir trouvé un coin d’Internet qui le rend heureux et détendu. Son habileté à parler aide à mettre les invités à l’aise, alors qu’il discute de tirer le meilleur parti de notre «peu de temps ici sur Terre».

Long a un petit rôle dans le hit de Netflix, Giri / Haji, qui a été publié début janvier. Il animera également Shop Class, un spectacle pour Disney + et dans un film indépendant, After Class. Long fera également un retour tant attendu sur grand écran dans The Wave d’Epic Pictures. Sorti au début de 2020, le film suit le personnage de Long, qui est avocat en assurance dans une quête hallucinogène. Selon Rotten Tomatoes, «les performances de Long aident ce fantasme de science-fiction agréablement décalé à trouver son chemin.» Espérons que ce projet aidera Long à retrouver le chemin des rôles principaux à Hollywood.