L’histoire fixe les dates pour «Washington», Auschwitz, «Black Patriots» Docus

L’histoire a mis en place un week-end du jour du président pour Washington, un docudrame de trois nuits produit par l’historienne de renom Doris Kearns Goodwin. Le câbleur a également annoncé des premières pour docus sur Auschwitz et l’expérience afro-américaine pendant la guerre d’indépendance.

Rapporté par Jeff Daniels (The Newsroom), Washington sera diffusé en tranches nocturnes de deux heures le dimanche 16 février, le lundi 17 février et le mardi 18 février, le tout à 8 h / 7 h. L’événement explorera l’arc du premier voyage du président et tissera des séquences dramatiques en direct, des extraits des lettres de Washington et les idées d’une liste d’experts, dont le président Bill Clinton, l’ancien secrétaire d’État Colin Powell, les historiens lauréats du prix Pulitzer Joseph J. Ellis, Annette Gordon-Reed, Jon Meacham et Alan Taylor et autres.

Nicholas Rowe (The Crown) dépeint George Washington dans les reconstitutions; regardez l’etrailer ci-dessus.

À venir ce mois-ci, History le dimanche 26 janvier commémorera le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz avec Auschwitz Untold, un documentaire de deux heures racontant l’histoire effrayante de la persécution nazie et de l’extermination des juifs européens. L’acteur Ben Kingsley (Schindler’s List), lauréat d’un Oscar, raconte.

Le mercredi 19 février à 22 heures, History présentera Black Patriots, produit par et mettant en vedette la légende de la NBA et l’activiste Kareem Abdul-Jabbar. «Des étincelles initiales de la révolution à Boston au siège culminant de Yorktown et au-delà», ce documentaire d’une heure brosse un tableau complet de l’expérience afro-américaine pendant la guerre révolutionnaire à travers les yeux de certains des Afro-Américains les plus importants et les plus importants des figures de la fondation de ce pays, dont Crispus Attucks, Peter Salem, Phillis Wheatley et James Armistead Lafayette.