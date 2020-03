L’histoire inspirante de Marla et de son physicien

Marla McCants, une femme de 45 ans de Detroit, Michigan, USA; Il a décidé de changer sa vie et de laisser son obésité derrière lui, en suivant un programme télévisé intitulé “Ma vie de 600 livres” qui vise à aider les gens à changer leur mode de vie et leur santé.

Au moment d’entrer dans le programme, Marla pesait 363 kilogrammes, ce qui l’empêchait pratiquement de pouvoir se déplacer seule et entravait la plupart de ses activités.

Marla a dit qu’elle avait commencé à prendre du poids depuis qu’elle était enfant, car ses parents la pesaient souvent. En plus de devenir adulte et de fuir de Détroit à Nashville pour quitter son partenaire … Marla avait un manque de contrôle sur la nourriture.

Bien que Marla savait que le processus de perte de poids ne serait pas facile, elle était mentalisée pour y parvenir et en compagnie de sa famille et de ses amis, elle a commencé à perdre du poids.

Marla semble désormais méconnaissable et veut partager l’histoire de sa transformation en un livre qu’elle écrit et qui a apparemment des problèmes avec la chaîne de télévision TLC, car elle a vraiment l’intention de tout raconter sur le programme et son histoire.

Cependant, Marla veut le faire pour aider d’autres personnes à réaliser leur rêve de perdre du poids, car elle est sans aucun doute un excellent exemple de réussite.

