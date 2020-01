L’histoire Instagram d’Amy Roloff montre qu’elle aspire à quelque chose qu’elle va manquer dans les fermes Roloff

Il y a eu beaucoup de drames autour de Roloff Farms depuis la mi-2019. Alors que Matt et Amy Roloff vivaient tous les deux sur la propriété agricole après le divorce, Amy a dit à Matt qu’elle lui vendrait sa moitié de la ferme et partirait pour de bon. Elle déplace actuellement tous ses effets personnels hors de la grande ferme et dans sa nouvelle maison, mais c’est un processus difficile – et elle documente toutes ses pensées et ses sentiments pour ses abonnés Instagram.

Maintenant, Amy est de retour sur Roloff Farms, emballant plus de ses affaires. Et elle a noté sur son histoire Instagram qu’il y avait un petit aspect de la propriété de la ferme qu’elle allait sérieusement manquer. Voici ce qu’elle a dit dans sa vidéo.

Amy Roloff déménage toujours de Roloff Farms dans sa nouvelle maison

Matt et Amy Roloff assistent à la présentation Discovery Upfront | Thos Robinson / . pour la découverte

Déménager était loin d’être une décision facile pour Amy, car elle a passé toute la saison 14 à décider s’il était préférable pour elle de rester à Roloff Farms ou de partir. Nous savons maintenant qu’elle a choisi de se séparer de la ferme sur laquelle elle a vécu pendant 30 ans. Mais même après avoir acheté la maison (à seulement 15 minutes de la ferme), le déménagement a été un véritable processus – et elle travaille toujours à ramener ses biens de la ferme au nouvel endroit.

“Jusqu’à présent, c’était une aventure, certainement un autre GRAND changement dans ma vie, après 30 ans de vie sur plus de 33 hectares, et je ne sais vraiment pas comment ressentir tout cela”, a déclaré Amy en légende d’un article sur Instagram le 6 janvier.

«En attendant, j’ai la chance, après 30 ans de vie à la ferme, que j’arrive à me donner du temps, jusqu’à fin janvier, pour purger et déplacer complètement mes affaires et garder ce que je veux et / ou dont j’ai vraiment besoin la ferme et prendre la nouvelle maison. “

Amy a ensuite ajouté que «la purge est la partie difficile», mais grâce à son fiancé, Chris Marek, elle a pu obtenir une aide majeure pour certains projets de maison.

Elle mentionne fréquemment ce qu’elle va manquer à la ferme

Amy est ravie de ce que l’avenir nous réserve. Mais elle pourrait encore avoir peur des nombreuses inconnues à venir, et elle partage certaines de ses insécurités avec ses abonnés Instagram.

Vivre dans un quartier au lieu de la propriété de la ferme pourrait être le plus grand obstacle auquel Amy est confrontée actuellement, car il s’agit d’un environnement totalement différent. Sur un post Instagram qu’elle a ajouté le 28 décembre 2019, elle a noté que le «petit jardin» est dur pour elle et son chien, mais elle apprend aussi à connaître ses voisins, ce qui est un plus.

“Avouons-le, la ferme sera toujours la ferme, pas de comparaison, mais une nouvelle maison dans un nouveau quartier aura sa propre aventure et il faudra du temps pour s’y habituer et 2020 sera une autre année intéressante”, a-t-elle déclaré la poste.

Amy a dit quelque chose de petit qu’elle aimerait avoir dans sa nouvelle maison sur son histoire Instagram

L’histoire d’Amy Roloff sur les fermes Roloff | Amy Roloff via Instagram Story

Mis à part le manque de terres, il semble qu’Amy manque de nombreux autres aspects de la vie à la ferme. Elle a consulté son histoire Instagram le 28 janvier pour dire à ses abonnés qu’elle emballait ses affaires à la ferme, mais elle ne pouvait s’empêcher d’écouter les sons de la nature juste devant sa fenêtre. Et cela lui a fait réaliser à quel point sa vie à la ferme allait lui manquer.

“C’est fin janvier, et oui, ce sont des grenouilles qui chantent”, a déclaré Amy à la caméra en se référant au son des grenouilles à l’extérieur. “Je vais manquer ce son. Je suis à la ferme tard, toujours en train de ranger. Je devais juste venir ici et juste… wow, réentendre ce son. Je veux dire, ça va me manquer. “

Nous aimons qu’Amy soit si honnête avec ses disciples, car quitter la ferme doit être accompagné de beaucoup de sentiments compliqués. Et nous sommes sûrs que ce n’est pas la dernière fois qu’elle mentionne un aspect de la ferme qui lui manquera. Mais nous savons qu’elle se dirige vers des choses plus grandes et meilleures dans son nouvel endroit, et nous avons hâte d’obtenir plus de mises à jour sur ce front aussi!

