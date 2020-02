Nous connaissons tous Kobe Bryant, la star bien-aimée de la NBA avec cinq victoires au championnat, deux médailles d’or olympiques et un honneur MVP NBA à son actif. Mais les origines de son nom pourraient être un mystère. Bien que ce soit un joli surnom, ce n’est certainement pas celui que vous entendez tous les jours. D’où cela venait-il? Voici l’histoire intéressante derrière le nom de Kobe Bryant.

Kobe Bryant lors d’une conférence de presse en 2017 | Allen Berezovsky / .

Retour sur les débuts de Kobe Bryant

Kobe Bryant est né le 23 août 1978 à Philadelphie de ses parents Pamela et Joe «Jellybean» Bryant. Sa mère et son père l’ont nommé d’après le célèbre boeuf japonais de Kobe après l’avoir vu sur le menu d’un restaurant. Cependant, ils ont légèrement modifié la prononciation. Le nom de Bryant est prononcé «ko-bee» tandis que la viande est prononcée «ko-bay».

La star de la NBA a dévoilé les origines de son nom dans une interview en 2018 sur la série YouTube Good Mythical Morning. Lorsqu’on lui a demandé si le bœuf avait inspiré son surnom, Bryant a déclaré: «Il n’est pas inspiré par lui. C’est en fait le nom d’un bœuf. »

“[My parents] assis dans un restaurant japonais et ils ont regardé le menu, ont vu le nom de Kobe et ils se disaient: “Oh, c’est un nom cool! Faisons-le! », A expliqué Bryant.

«Mes parents devaient avoir fumé de la merde vraiment folle», songea-t-il.

Regardez ses commentaires vers 2h30

Kobe Bryant avait une relation difficile avec ses parents

Des problèmes entre Bryant et ses parents sont apparus après que le baller s’est fiancé à sa future épouse, la mannequin vidéo Vanessa Bryant, en 2000. Pamela et Joe ont célébré le mariage du couple en 2001 parce qu’ils n’auraient apparemment pas approuvé la relation.

Les gens rapportent que Bryant et sa famille se sont réconciliés en 2005. Mais leur relation a de nouveau décroché en 2013 après que les parents de Bryant ont essayé de vendre des souvenirs de la carrière de la star de la NBA sans le lui dire.

Bryant a intenté une action en justice pour tenter de bloquer la vente et l’affaire a finalement été réglée. Plus tard, Pamela et Joe ont présenté des excuses à leur fils, mais les dégâts ont été causés.

En 2016, Bryant a parlé du drame à ESPN et a expliqué comment cela avait eu un impact sur leur lien.

“Notre relation est merdique”, a-t-il avoué. “Je dis:” Je vais vous acheter une très belle maison “, et la réponse est:” Ce n’est pas assez bon? “Alors vous vendez mon sh * t?”

Mais il a quand même essayé de mettre le drame derrière lui. Des sources ont déclaré au Daily Mail en janvier que lui et sa famille «avaient concilié certains de leurs différends passés» et travaillaient à renforcer leur relation.

La fin de la vie de Kobe Bryant

En 2016, Bryant a pris sa retraite de la NBA après avoir passé toute sa carrière de 20 saisons avec les Los Angeles Lakers. Il a tourné son attention vers diverses entreprises et la carrière naissante de basket-ball de sa fille Gianna. Tout comme il avait commencé à s’installer dans la phase suivante de sa vie, Bryant est décédé tragiquement dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Bryant était en route pour un match de basket avec huit autres joueurs lorsque l’hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie, et a pris feu sur une colline. Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’accident est toujours sous enquête. Mais des sources affirment que la météo aurait pu être un facteur, l’hélicoptère voyageant dans des conditions très brumeuses au moment de l’accident.

Plusieurs appelants au 911 ont mentionné le brouillard au téléphone, disant qu’ils pouvaient entendre un hachoir mais qu’ils ne pouvaient pas le voir avant qu’il ne prenne feu.

Une personne qui avait fait de la randonnée dans la région a déclaré (via KTLA): «Je pouvais entendre cet avion, comme s’il était dans les nuages ​​mais ne pouvait pas le voir, puis nous avons juste entendu un boom et un bruit mort, et j’ai pu voir les flammes. “

Un autre a noté: «Si quelqu’un dit qu’il l’a réellement vu (le crash), il ment. Personne ne pouvait rien voir parce que c’était tellement brumeux. »

La nouvelle de la mort de Bryant a provoqué une vague de chagrin sur les réseaux sociaux, tout le monde de Michael Jordan à l’ancien président Barack Obama partageant des hommages. Au moment de la rédaction, des arrangements funéraires sont en cours mais n’ont pas encore été révélés. Nous vous informerons si quelque chose change.