L’histoire touchante de George Benson, Call the Midwife, a des fans en larmes – HITC

Call the Midwife a donné aux fans un autre épisode pour se faire pleurer.

Depuis sa première apparition sur nos écrans en 2012, Call the Midwife a été l’une des émissions les plus populaires à la télévision.

À son apogée absolue dans les premières séries, la série attirait 11 millions de téléspectateurs par épisode, mais même maintenant, alors que Call the Midwife diffuse sa neuvième série, une audience hebdomadaire d’environ 8 à 9 millions de téléspectateurs continue de se connecter régulièrement. base.

La popularité du spectacle vient sans aucun doute de sa nature chaleureuse ainsi que de ses intrigues fascinantes et d’inspiration historique, c’est le visionnement parfait du week-end.

Appelez le dernier épisode de la sage-femme, le quatrième de la série 9, a de nouveau réussi à attirer les cordes des téléspectateurs avec une histoire touchante sur un personnage du nom de George.

L’histoire de l’épisode 4

Comme la plupart des épisodes de Call the Midwife, nous suivons un certain nombre de fils d’histoire différents.

Cette fois-ci, alors que l’avenir de la maison Nonnatus semble incertain en raison de la menace de démolition, sœur Julienne accepte d’accueillir quatre jeunes hommes médecins juniors et de les loger au couvent dans le cadre de leur formation, une décision qui ne se révèle pas populaire. avec tout le monde.

Pendant ce temps, Fred et Reggie rencontrent et se lient d’amitié avec George, 60 ans, un homme qui vit seul dans un logement condamné et élève des pigeons.

Pleins feux sur George Benson

Nous rencontrons d’abord George Benson, joué par le brillant Phil Daniels, lorsque Fred est en tournée. Il entend une perturbation provenant d’un bloc d’appartements vides et découvre que George, un homme de 60 ans qui vit seul, a une toux au son méchant et élève des pigeons.

Lorsque George est gravement malade, il est révélé que ce sont ses pigeons, plus précisément leurs excréments le rendent malade et il lui reste la tâche déchirante de laisser partir ses oiseaux.

Les fans réagissent à son histoire touchante

Il est sûr de dire que l’histoire de George a touché les fans de Call the Midwife, car beaucoup d’entre eux sont allés sur Twitter après l’épisode pour partager leurs réflexions sur l’histoire touchante.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Performance exceptionnelle et émouvante de Phil Daniels dans le rôle de George l’homme pigeon.”

Un autre a simplement ajouté: «Pauvre George».

Et enfin, ce fan avait plus de lien avec George que la plupart: «Trouver cet épisode d’appeler la sage-femme un peu bouleversant! George me rappelle tellement mon grand-père! »

La série 9 de Call the Midwife continue avec son cinquième épisode le 2 février sur BBC One.

