L’hommage de Randy Rainbow au gouverneur Andrew Cuomo a tout pour plaire

La dernière vidéo de l’artiste de parodie vidéo Randy Rainbow consacrée à la réponse du gouverneur de New York Andrew Cuomo à la pandémie de coronavirus (COVID-19) a puisé dans l’amour venant de nombreux Américains.

Les conférences de presse franches mais réconfortantes de Cuomo fournissent à de nombreux Américains une lumière directrice pendant les périodes chaotiques et effrayantes. Rainbow est connu pour créer des vidéos drôles à caractère politique, souvent chantées sur des airs de Broadway. Le dernier épisode de Rainbow a été un succès immédiat, car un certain nombre d’Américains ont admis qu’ils écrasaient totalement Cuomo aussi.

Le comédien Chelsea Handler a tweeté: «Andrew Cuomo est mon nouveau Bob Mueller – un béguin que je n’aurais jamais pensé dépasser. Preuve supplémentaire: il y a beaucoup de poissons dans la mer. » Un autre utilisateur de Twitter a écrit: «Est-ce que quelqu’un d’autre a le béguin pour le Gouverneur Cuomo?»

Randy Rainbow s’évanouit sur les deux frères Cuomo

Rainbow a écrit ses propres paroles sur la chanson de Grease «Sandy». Bad boy Danny Zuko joué par John Travolta professe son amour pour la bonne fille Sandy Olsson [Olivia Newton John] dans la chanson, chantant son amour non partagé. Rainbow a astucieusement substitué «Sandy» à «Andy» dans sa propre version de l’amour sans fin. Pour les deux frères Cuomo.

La vidéo commence en noir et blanc alors que Rainbow regarde un point de presse de Donald Trump. Rainbow a l’air sombre, «Échoué dans ma chambre», chante-t-il tristement. “Personne à aimer.” Soudain, la chaîne change à la télévision. Cuomo apparaît et Rainbow s’allume instantanément.

“Alors il est là, mon Gov préféré,” Rainbow sourit maintenant. Dans une véritable production Rainbow, plusieurs «Randy Rainbows» apparaissent habillés comme une «Pink Lady» emblématique de Grease. L’écran noir et blanc se transforme finalement en couleur alors que Rainbow professe son amour pour Andrew et Chris Cuomo. «Mon premier amour, Chris, avec ses t-shirts moulants et humides», se demande Rainbow. “Et ses vidéos Instagram en sueur.” Rainbow aime Andrew Cuomo mais plaisante: “En fait, je suis toujours aussi fan de Chris.”

Les fans sont ici pour cette vidéo

Un certain nombre de fans et de célébrités applaudissent pour la dernière vidéo de Rainbow. L’acteur Mark Hamill a tweeté: «Il tire… Il marque! S’il continue comme ça, mon compte Twitter ne sera composé que de retweets de vidéos @RandyRainbow. »

La comédienne Sarah Silverman est également fan. «J’espère vraiment que @NYGovCuomo voit cette superbe vidéo @RandyRainbow d’un grand New Yorkais à un autre (@chelseahandler, vous avez été en compétition).» L’acteur et réalisateur Ken Olin a partagé: “Quand ce sera fini, je veux avoir un dîner” nous sommes brisés mais c’est aussi drôle “avec @RandyRainbow. Qui veut venir? “

Rainbow a également un terme pour l’amour qui envahit le pays. “A partir de maintenant, je m’identifie comme # Cuomosexuel …”, a-t-il tweeté avec la vidéo. Actrice et militante, Alyssa Milano a écrit: «J’adore ça.» Perez Hilton est à bord. “Je suis aussi #Cuomosexuel !!!”

Brooke Hammerling, professionnelle des relations publiques, a résumé le nombre de personnes qui se sentent. “Les gars. Regardez. Je ne sais pas quoi dire à part aucun tweet que j’ai jamais tweeté avant est plus important que celui-ci. Vous devez le regarder parce que je pense que @RandyRainbow capture vraiment tout ce qui concerne notre nouveau petit ami / leader / héros @NYGovCuomo si parfaitement que cela fait mal. #cuomosexual. “