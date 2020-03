L’hommage émotionnel de l’équipe de ‘Survivors’ au Honduras à l’Espagne et à ceux infectés par le coronavirus

La planète est sous contrôle par une pandémie qui met longtemps à s’arrêter. Le coronavirus COVID-19 compte déjà 300 000 cas de contagion dans 176 pays du monde, notre pays étant l’un des plus touchés. L’Espagne compte aujourd’hui 25 496 personnes infectées, dont 1 385 sont décédées. Une véritable alerte sanitaire que de nombreux Espagnols vivent loin de chez eux. C’est le cas de l’équipe de ‘Survivors 2020’ au Honduras composée de plus de 100 Espagnols qui vivent à distance tout ce qui se passe dans leur pays d’origine. Ils le font dans un territoire où le coronavirus n’a pas encore affecté d’une manière aussi agressive comme en Espagne, pour l’instant.

Lara Álvarez, dans «Survivors»

Aussi, Toute cette équipe a voulu rendre un hommage bien mérité à toutes les personnes qui souffrent aujourd’hui de ce virus sévère., à tous ceux qui les soutiennent et à tous ces professionnels qui se battent sans relâche pour notre santé et notre sécurité face à la pire pandémie de notre histoire récente. Comme Yotele le collectionne, plus de 50 personnes qui font partie de l’équipe «Survivors» se sont rassemblées sur un quai au Honduras et avec leurs mobiles illuminés, ils formaient un grand cœur. Un cœur qui se veut être leur lien entre chacun d’eux et tous les Espagnols qu’ils aiment et admirent tant et qui passent un si mauvais moment avec cette crise sanitaire.

Ce message de soutien rejoint ce que les présentateurs de «Survivors» ont fait ces derniers jours. “Tous ensemble, nous irons de l’avant et quand tout sera arrivé, nous serons avec nos proches (…) Je voudrais féliciter tous les personnels de santé de ce pays pour le travail impressionnant qu’ils accomplissent. Mais aussi à tous ces policiers qui veillent sur nous, à tous les gens de la rue qui s’occupent des autres, à tous ceux qui quittent la maison pour aller travailler parce qu’ils n’ont pas d’autre choix que pour vous tous qui supportez le type d’une manière merveilleuse “, a déclaré Carlos Sobera dans la dernière émission de” No Man’s Land “. Pour sa part, dans chacune des connexions établies dans les galas et les débats, Lara a voulu montrer son soutien à tous les Espagnols face à cette crise: “Un baiser à l’Espagne, nous sommes tous avec toi”

Qu’arrivera-t-il aux «survivants»?

L’un des doutes qui se pose maintenant est ce qui se passera avec la diffusion de «Survivors 2020» face à cette grave crise sanitaire internationale. Pour l’instant, BulldogTV et Mediaset España ont déjà contacté les autorités compétentes pour étudier comment rapatrier une partie de l’équipe en Espagne ainsi que les candidats qui ont été expulsés le cas échéant. De cette façon, pour l’instant la diffusion habituelle du format est maintenue et tout attend pour savoir comment les différents événements se produisent et comment l’évolution de la pandémie se fera dans notre pays et évidemment au Honduras. Le seul changement que Mediaset Espagne a appliqué est de réduire la diffusion des galas jusqu’à 00h45.

.