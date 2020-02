L’homme comestible Stay Puft Marshmallow détruira votre alimentation / film

Maintenant que la Saint-Valentin est terminée, la prochaine fête que les magasins de détail s’apprêtent à vous enfoncer dans la gorge est Pâques, la fête religieuse qui se traduit inexplicablement par des quantités infinies de bonbons, allant des lapins en chocolat aux œufs en gelée. Mais cette saison, l’allée des bonbons recevra une grande dose d’un certain destructeur de guimauve d’un classique des années 80 bien-aimé.

En l’honneur de l’original chasseurs de fantômes (et peut-être le prochain Ghostbusters: Afterlife), il y a un nouvel homme de guimauve Stay Puft comestible sur lequel vous pouvez mettre la main. En fait, cet homme de guimauve est en fait plus gros que vos mains, et il semble prêt à détruire votre alimentation et votre système digestif. Découvrez-le ci-dessous.

Comestible Stay Puft Marshmallow Man

Que vous essayiez de penser à la chose la plus inoffensive, quelque chose qui ne pourrait jamais, jamais vous détruire ou que vous essayiez de penser à un destructeur terrorisant géant qui peut piétiner les bâtiments en ruines, vous pensez à la même chose: la Stay Puft Marshmallow Homme. Ce doux marin est également un grand monstre à plusieurs étages appelé à détruire l’humanité. Pour sauver le monde, vous devez risquer d’être anéanti en traversant les ruisseaux de votre pack de protons… ou tout simplement dévorer chaque bouchée de guimauve de son délicieux corps.

Que vous commenciez par le bavoir bleu, le foulard rouge ou n’importe quelle partie de cette chair moelleuse, votre langue sera hantée par la saveur classique de la guimauve moelleuse saupoudrée de granules de sucre. Vous n’avez pas peur d’aucun fantôme, alors qu’attendez-vous?

En parlant comme quelqu’un qui n’est pas du tout ravi du goût sucré des Peeps préférés de Pâques, quelle que soit la saveur, je ne peux pas dire que cela ressemble à un article qui aura un goût très différent. Mais en tant que suceur de tout Ghostbusters, je peux vous dire que je ne suis pas opposé à prendre une grosse bouchée de ce marin gonflé et destructeur, même si cela coûte 12,99 $.

