L’homme invisible pour une nouvelle génération: revisiter «l’homme creux» de Paul Verhoeven

H.G. Wells«Roman de 1897 L’homme invisible tournait autour de Griffin, un scientifique qui se sert de sujet de test pour son sérum expérimental, se rendant invisible. Il n’est pas en mesure d’inverser le processus, cependant, et il a par la suite échappé à tout contrôle, ce qui a entraîné plusieurs meurtres. Le roman et Griffin ont inspiré d’innombrables adaptations depuis, y compris le classique de Universal Picture de 1933. Il y a près de vingt ans, Hollow Man s’est inspiré de l’histoire originale pour créer quelque chose de beaucoup plus moderne et mesquin; ce spectacle de science-fiction à gros budget a livré un personnage central louche et une finale sérieusement violente.

L’homme éponyme Hollow Man est Sebastian Caine (Kevin Bacon), un scientifique arrogant travaillant sur un sérum d’invisibilité pour le Pentagone. Jusqu’au moment précis où Caine s’est proposé comme premier sujet de test humain, une décision contraire à l’éthique et illégale, le film passe un certain temps à présenter son complexe de Dieu. Il est accro à l’attention et au pouvoir, aime le matérialisme, adore défier l’autorité, et il considère les femmes comme de simples objets à utiliser et à jeter. Il est particulièrement persistant dans ses tentatives de reconquérir son ex, Linda (Elisabeth Shue), non seulement parce qu’ils travaillent ensemble, mais parce qu’il considère la poursuite comme un défi. En d’autres termes, le «creux» dans le titre fait référence à Caine en tant que personne, bien avant qu’il ne se rende invisible.

Que la scène d’ouverture montre une souris horriblement déchirée par un gorille enragé et invisible rendu fou par le sérum établit deux points cruciaux; le sérum affecte les niveaux d’agression, et cette version de l’histoire se terminera violemment. Lorsque Caine subit pour la première fois la procédure, il s’adapte rapidement à la vie sans être détecté en jouant des tours à ses collègues et en touchant de manière inappropriée les femmes. Lorsque la méthode inverse échoue, il devient de plus en plus fou.

Finalement, Caine trouve des moyens de se faufiler, devenant plus effronté par son invisibilité plus il ne pourra plus se remettre en forme. Cela comprend le viol horrible d’un voisin qu’il a convoité de loin, et une matraque brutale d’un sujet de test animal. C’est lorsque ses collègues réalisent enfin qu’ils doivent alerter leurs employeurs militaires du statut de Caine qu’il décide de rompre les liens et de détruire toute preuve de ses tests, ce qui signifie détruire à la fois le laboratoire et ceux qui y sont. Cue le troisième acte violent comme un slasher.

Réalisateur Paul Verhoeven visait quelque chose de beaucoup plus accessible et attrayant commercialement dans son suivi de Starship Troopers. Au lieu de cela, il a fini par diriger un film qu’il avait publiquement renié au fil des ans. Dans une interview accordée à Hollywood Reporter en 2016, il a déclaré: «Je peux défendre Showgirls, mais pas Hollow Man.» Son expérience de travail sur Hollow Man a également marqué le dernier film hollywoodien réalisé par le réalisateur. C’est le moins Verhoeven qui ressent le film Verhoeven de sa filmographie et qui se sent superficiel au niveau narratif. Pourtant, il est très facilement produit avec des façons intelligentes de rendre l’invisibilité visuellement excitante. Tellement que Hollow Man a obtenu une nomination pour un Academy Award pour les meilleurs effets visuels.

Rédigé par le scénariste de End of Days Andrew W. Marlowe, le plus gros défaut du récit est le triangle amoureux entre Caine, Linda et Matt (Josh Brolin). Matt est l’opposé parfait de Caine, le scientifique le plus fondé et le plus pur moralement pour équilibrer l’impulsivité et l’ego de Caine. Linda dit à Matt que le concept de Caine est plus attrayant que la personne réelle, mais il reste encore une attraction résiduelle. Bien que sur une échelle beaucoup plus petite, l’ambition et la loyauté de Linda envers Caine la rendent tout autant responsable de son virage méchant que lui, sa propension au mal était là dès le départ, mais elle lui a permis. Le pire, cependant, est que Linda et Matt – comme ils sont tous – sont des personnages très fins. Les acteurs apportent suffisamment d’énergie et de talent pour propulser le chaos vers l’avant, mais il est difficile de développer un intérêt d’enracinement pour aucun d’entre eux.

Caine et Griffin de The Invisible Man partagent finalement la même arche, mais Griffin’s se sent plus dérangé, tragique et plus grandiose. L’espace confiné du laboratoire et les motivations de Caine le réduisent à un violeur surpuissant et à un tueur d’animaux cruel qui ne peut pas lâcher rancune au bureau. C’est une simplification excessive, mais cela semble être une occasion gaspillée importante de ne pas s’embêter avec des peurs ou des tensions jusqu’à l’acte final. L’idée d’un maniaque menaçant qui se cache à proximité, invisible, devrait se sentir beaucoup plus dangereuse que dans Hollow Man.

Bacon s’engage pleinement dans son caractère vil, et malgré la déception vocale de Verhoeven à l’égard de son film, il présente une vision unique et moderne d’un monstre littéraire classique. Un avec un budget blockbuster rare, rien de moins. Les valeurs de production lisses et une finale incroyablement sanglante font une entrée fascinante dans le catalogue d’horreur des années 2000 et une représentation plus moderne de la nature corruptrice du pouvoir. Surtout, cela montre qu’il y a encore beaucoup de place pour explorer de nouvelles versions de The Invisible Man alimentées par l’horreur.