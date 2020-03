L’hôpital de Wuhan, l’épicentre de la pandémie, libère le dernier patient atteint de coronavirus

Dernier patient sorti avec COVID-19

L’hôpital temporaire Wuchang Fngcheng qui a été créé à Wuhan pour traiter les cas de coronavirus a déchargé son dernier patient au milieu des chants et du bonheur.

Ce qui ne semblait pas avoir de fin pour cette région chinoise, aujourd’hui le dernier patient des près de 60 000 personnes infectées est déjà chez lui au repos et en vie.

Pendant 3 mois, COVID-19 a tenu Wuhan en échec avec des milliers de familles qui ont perdu près de 3 000 personnes à cause de ce virus, qui touche aujourd’hui plus de 120 pays.

«Grâce à l’engagement des médecins et des directeurs d’hôpitaux, nous avons pu survivre à cette maladie. Je voudrais vous inviter tous à revenir à Wuhan car nos distingués invités ne portent plus de masques et de vêtements de protection mais dans leurs vêtements décontractés », a déclaré Wen Changping, un patient récupéré, lors d’une interview.

Le personnel médical d’environ 16 hôpitaux provisoires a célébré la fin de son engagement à sauver des vies et, comme acte symbolique, il a retiré son masque, ses gants et ses combinaisons.

Cette nouvelle donne de l’espoir au monde au milieu de tout ce que la pandémie de COVID-19 a provoqué. Partagez-le.

CI. L’universel

