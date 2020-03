L’hôpital sort Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson

▲ Tom Hanks et Rita Wilson au Dorothy Chandler Pavilion à Los Angeles, en novembre 2018.Photo .

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. 7

Canberra. Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, ont été libérés d’un hôpital australien hier, cinq jours après avoir été diagnostiqués avec le nouveau coronavirus, ont rapporté les médias.

Le département de la santé de l’État du Queensland a refusé de commenter le rapport selon lequel les acteurs de 63 ans ont quitté le Gold Coast University Hospital pour continuer leur isolement dans une maison louée.

Les représentants de Hanks n’ont pas immédiatement répondu à une demande d’informations.

Le couple est arrivé en Australie en janvier pour participer au tournage d’un film biographique sur Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann, dans lequel Hanks incarnerait le manager du chanteur. Warner Bros.a noté que la production de la bande, dont la sortie est prévue en octobre 2021, est en attente. Wilson, qui est également chanteur et compositeur, a donné des concerts à Brisbane et Sydney pendant le séjour du couple en Australie.

Le journaliste de la télévision australienne Richard Wilkins a révélé qu’il avait été testé positif au virus dimanche. Il a rencontré Wilson à l’opéra de Sydney le 7 mars et de nouveau aux studios Nine Network à Sydney deux jours plus tard.

Deux Two Nine présentateurs qui ont interviewé Wilson au studio de Sydney le 9 mars, David Campbell et Belinda Russell, sont retournés au travail mardi après avoir été testés négatifs.

Les autorités ont déclaré la semaine dernière que plusieurs personnes qui étaient en contact avec Hanks et Wilson en Australie ont été retrouvées, mais n’ont pas publié d’autres résultats.

