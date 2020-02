“L’horloge a déjà commencé un compte à rebours”

L’évasion des annonceurs à l’origine de l’affaire Carlota Prado dans ‘Big Brother’ fait Mediaset a dû repenser l’un de ses formats vedettes. Ainsi, l’année n’a pas commencé avec la première habituelle de l’une des éditions de la réalité de la coexistence, car il aurait pu s’agir de la deuxième édition de ‘GH Duo’, mais a plutôt opté pour un programme avec la même essence, mais un nom différent: ‘The temps de remise ».

Merci à vous, @jjaviervazquez, à nos courageux concurrents, à la grande équipe qui le permet et merci à tous les spectateurs qui nous ont accompagnés tous les soirs, à très bientôt! ?? #TdelDescountFinal pic.twitter.com/D0ofaZkSGF

– Zeppelin (@ZeppelinTV) 17 février 2020

Après une coexistence plus courte que d’habitude dans la maison de Guadalix, Gianmarco Onestini a été proclamé vainqueur de cette première édition de «ETD». Un programme qui, comme Jorge Javier Vázquez l’a avoué lors du gala final, a fait du dimanche l’un de ses meilleurs jours de la semaine et il est “très fier”. Le présentateur a voulu montrer sa gratitude à la chaîne et au producteur de lui faire confiance une fois de plus: “Merci beaucoup et j’espère vous revoir très bientôt.”

Le compte Twitter de Mediaset a répondu par “très, très, très, très bientôt” au discours émotionnel de Jorge Javier, réveillant l’espoir des adeptes de la réalité de la coexistence de ne pas voir à quel point leur programme préféré disparaît à jamais de la grille de Telecinco. Le profil de Zeppelin, producteur du format, a également confirmé son désir que les portes de la maison la plus célèbre du petit écran ne ferment pas définitivement ses portes: “Merci à vous, Jorge Javier, à nos courageux concurrents, à la magnifique équipe cela permet et merci à tous les spectateurs qui nous ont accompagnés tous les soirs. A très bientôt! “

Rêve du retour du format

Après avoir vu Adara livrer la mallette à Gianmarco, celle de Badalona a clôturé la soirée avec un message encore plus optimiste: “Jusqu’à présent, la première édition de” The Time of Discount “, mais une tique dans le cœur me dit que l’horloge a déjà commencé un compte à rebours”. En attendant la confirmation officielle d’une nouvelle édition de la réalité de la coexistence, Jorge Javier sera à nouveau en charge des galas hebdomadaires de «Survivors 2020».

